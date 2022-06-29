За кого голосовали бы украинцы: исследование рейтингов партий и кандидатов в президенты

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Социологи компании Оперативная социология провели в июне опросы украинцев методом телефонного интервью. В течение 22-24 июня были исследованы симпатии 1512 человек к политическим партиям и кандидатам в президенты. Людей опросили, пошли бы они на выборы и за кого голосовали бы.

Готовность идти на избирательные участки выразили 83,4% респондентов, в то время как 13,3% не имеют такого желания использовать свое конституционное право.



По результатам опроса рейтинг потенциальных кандидатов в парламент среди партий выглядит так. В первую пятерку вошли партии: "Слуга народа" (47,8%), "Европейская солидарность" (8,5%), партия Притулы "24 августа" (6,7%), "ВО Батькивщина" (5, 1%), партия Разумкова "Разумная политика" (3,8%). Если смотреть результаты среди готовых голосовать на выборах – то такие результаты могли бы видеть в протоколах ЦИК — (данные указаны желтым цветом) рейтинг такой же, но отличаются процентные соотношения. В парламент могли бы пройти первые четыре, которые преодолели пятипроцентный барьер.

Социологи составили по результатам выборки второй рейтинг – альтернативный выбор респондентов. В диаграмме учтены ответы на вопрос: "За какую бы еще вы проголосовали партию, если бы избранная вами сначала не участвовала в выборах?" Рейтинг возглавила партия "24 августа" – 11,7%, меньше набрала симпатий "Слуга народа" – 8,0%, третьей стала "Европейская солидарность" – 4,8%.



Динамика показывает, имеет ли политсила шансы расти и набирать больше поклонников. Желтым цветом отмечена динамика роста, учитывая данные опросов в апреле, мае и июне 2022 года. Показали положительную динамику – "ЕС", "24 августа" и "ВО Батькивщина", "УДАР", "Сила и честь", "ВО Свобода".



В рейтинг возможных кандидатов в президенты включили Алексея Гончаренко и Владимира Кличко. Политический вес и узнаваемость обоих новых вероятных кандидатов одинаковы. Возглавляет рейтинг – Владимир Зеленский, в пятерку входят: Петр Порошенко, Сергей Притула, Дмитрий Разумков, Юлия Тимошенко. Среди кандидатов, которые пошли бы на выборы – Зеленский набрал (74,6% симпатий респондентов), Порошенко (7,6%), Притула (4,7%), Разумков (3,5%), Тимошенко (2,8 %).



Положительную динамику по результатам последнего опроса мы видим в рейтингах Порошенко, Гройсмана, Смешко. В течение месяца вырос рейтинг Притулы и его партии, причем у последней он больше, чем у основателя.

Антирейтинг кандидатов в президенты показывает, за кого бы опрошенные не проголосовали на выборах. Возглавил его Петр Порошенко. В тройке "лидеров" – Юля Тимошенко, Олег Ляшко. Меньше антипатий от респондентов собрали: Зеленский, Притула, Разумков.



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