День Конституции и война в Украине: какие изменения в Основной Закон следует внести

Сегодня, 28 июня, Украина отмечает День Конституции. По этому поводу президент Владимир Зеленский выпустил новое обращение. Учитывая российской широкомасштабное вторжение, его причины и последствия – какие изменения нам следует внести в Основной Закон после войны или даже в процессе противостояния со страной-агрессором?

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В Законе должны появиться продиктованы войной нормы



Глава Центра политических студий "Доктрина", политический консультант Ярослав Божко рассуждает так:



"В первую очередь в перспективе стоит ожидать совершенствования законодательства о военном положении. Во многих аспектах наши правовые акты базируются на устаревших и неактуальных нормах, а новый социальный контекст дает возможность их протестировать, отточить в реальных обстоятельствах. Права и свободы граждан, как и национальные интересы должны быть четко размежеваны и защищены".



Во-вторых, продолжает эксперт, стоит ожидать появления в Конституции запрета на деятельность пророссийских политических и общественных движений.



"Ранее законодательство ограничивалось более расплывчатыми формулировками, теперь же возникает необходимость сформировать новые положения, более открыто говорящие о запрете пророссийского курса в политике, – отмечает Ярослав Божко. – Кроме того, абсолютно точно должно быть усовершенствовано законодательство о личной самообороне, расширяющее возможности граждан по самозащите. Все эти нормы продиктованы, в первую очередь, войной, переживанием конкретной ситуации в которой мы оказались. Во многом эффективность законодательства зависит от адекватного реагирования на смену социальных контекстов".

Нужен целый "военный блок" статей и упрощение в вопросе проведения рефендумов



Политический консультант Александр Вербицкий считает логичным, что если мы уже стали страной-кандидатом в ЕС, то Евросоюз как цель из Конституции можно исключить, а НАТО оставить. Но, это, подчеркивает он, не ранее принятия нас в ту и другую организации.



"Необходимо включить статью о возможности/права гражданам Украины осуществлять вооруженную защиту своего имущества, а также своей жизни и жизни окружающих, в случае возникновения опасности, – продолжает эксперт. – Нужен вообще целый "военный блок" статей, которые должны вступать в силу в особый период автоматически и предусматривать как упрощенное судопроизводство, вопросы ответственности всех и каждого в военное время, так и регулировать взаимоотношения по вопросам мобилизации, бюджетных отношений, управления государством вообще и территориями под ударом, в частности. Это вопросы армии, территориальной обороны, волонтерской деятельности. Всё соответствующим образом прописано, в том числе подзаконными актами".



Кроме того, по мнению Александра Вербицкого, в Конституции должен появиться, наконец, действующий инструмент учета мнения людей – референдум, с алгоритмом реализации на уровне объединенных территориальных громад (ОТГ). А Всеукраинский референдум, выписанный сегодня под системные партии, но не под народную инициативу, должен быть как инструмент реализации мнения – упрощен, уверен эксперт.

В противном случае, предупреждает он, у нас опять возникает ситуация, будто власть боится людей.



"Конституция Украины – хорошая, но её, особенно в части местного самоуправления, необходимо совершенствовать. Например, вводить ограничения на занятие выборных должностей, сужать нормы политического представительства в громадах, вводить нормы прямой ответственности и подотчетности чиновников перед жителями ОТГ. Чтобы они реально занимались интересами громады, а не решали, цвета какого партийного флага может быть новая дорога, или новые окна в школе, или котельная, – акцентирует Александр Вербицкий. – При внесении изменений в Основной Закон я рекомендовал бы обратить внимание на практику управления в тех городах, областях и громадах, где боевые действия шли или еще идут. Именно там становится понятно, что есть право и обязанность гражданина, его честь и достоинство – и что такое на самом деле Государство с точки зрения защиты интересов и гарантии жизни простым людям".

Отдельным блоком необходимы, считает эксперт, изменения в права СМИ на период военного времени. Сегодняшняя подача информации, по его мнению, нередко выглядит как информационный беспредел по отношению к своим гражданам.

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