"За фейки мы голосовать не будем": Тимошенко рассказала поддержит ли резонансные законы

Лидер ВО "Батькивщина" Юлия Тимощенко заявила, что ее политическая сила не поддержит резонансные законопроекты 5600 (о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины) и № 5599 (о деолигархизации), которые вынесут на рассмотрение в ВР на следующей неделе. Об этом она заявила в эфире программы "Хард с Влащенко"

Юлия Тимошенко (фото с открытых источников)

Политик заявила, что ее команда имеет свой альтернативный законопроект, который представит на рассмотрение в Раду.

"Мы внесли альтернативный законопроект — серьезный, подробный. Собрали подписи реальных политиков, которые хотят за это бороться, Поэтому за фейки мы голосовать не будем, мы будем голосовать за свой сильный, действенный закон", — заявила она.

Бывшая глава правительства заявила, что категорически не поддерживает применение спецпроцедуры к этим законам. К слову, ее предлагают поддержать в Слуге народа, ведь до этих законопроектов представлены тысячи правок.

"В законе №5600 собрана вся политика нынешней украинской власти. Этот закон, который тотально увеличивает налоги для всех, а не поднятия экономики, не помощь предприятиям при ковиду, а увеличение очень существенно налогов. Например, дополнительный налог на землю для владельцев паев. Когда введут этот драконовский налог, люди не в силах будут его платы. Их подталкивают продать землю. Они этим законом водят очень высокие налоги на землю, чтобы люди избавились этой земли. Сегодня ФОПы стоят на коленях у парламента и просят у депутатов, которых они избирали, не повышать в этом законе им налоги. К этим людям даже никто не вышел, их уничтожают. Понятно, что парламент взорвался, понятно, что никто не хочет этот закон принимать. Все депутаты, возможно написали правки, чтобы это поменять. Получилось более 10 тысяч правок. Такое качество этого закона. И они теперь хотят, спецпроцедуры, чтобы не рассматривать эти поправки, а просто принять этот закон. Это означает, что парламент превращается в департамент администрации президента без прав. Это означает, что законы не обсуждаются, правки не голосуются. Это убийство парламентаризма ", — заявила Тимошенко.

Напомним, что "Комментарии" сообщали о том, что изменения в Налоговый кодекс и закон об олигархах. Поддержат ли нардепы резонансные законопроекты. В "Слуге народа" отметили, что промедление с принятием законопроекта 5600 "будет стоить нам соответствующих сумм в бюджет"

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