За что поплатился должностью Кирилл Тимошенко: Стали известны подробности

На этой неделе в Украине начался "чиновникопад". Президент Владимир Зеленский начал кадровую чистку с заместителя руководителя ОПУ Кирилла Тимошенко. В причинах такого решения и дальнейшей судьбе экс-чиновника разбиралось "Радио свобода", пишут "Комментарии".



Заместитель руководителя Офиса Президента Украины потерял должность за «грехи»

Самая массовая волна отставок в высших эшелонах власти за последний год вызвала немалый интерес у общества. Так что его уволили?

"Кирилл уволили за его публичные истории. Это были и "Тахо", и "Порше", и здание, которое он арендует у киевского застройщика Никонова. Но были еще давние непубличные истории", – рассказывает политический обозреватель УП Роман Кравец.

По его словам, сейчас из того, что делает председатель офиса (Андрей Ермак, руководитель Офиса президента Украины), то пытается быть единственным чиновником во власти Зеленского, который имеет наибольшее влияние.

"Он закрывает на себе по существу "уши президента". Вы можете это увидеть по последним увольнениям. Это люди, которые пришли с Зеленским с самого начала и имели с ним какой-то очень длинный путь, их фактически никого нет. Людей, имеющих доступ к Зеленскому, становится все меньше", – говорит Кравец.

Следовательно, прослеживается чистая победа Андрея Ермака над Кириллом Тимошенко. И теперь на место заместителя главы офиса по региональной политике приходит Алексей Кулеба. По мнению политического обозревателя, это чистая креатура Андрея Ермака. И до этого все шло.

Андрей Ермак в свое время сказал, что он – менеджер президента. Ну вот теперь, на 100%, стал менеджером президента.

Что касается дальнейшей судьбы Кирилла Тимошенко, то для него пока никакие должности "не светят".

"Сидеть дома человек. У него сейчас будет интересное время – время ожиданий, время ожиданий не на новые должности, а возможно на новые подозрения, — прогнозирует Роман Кравец. – Что произошло на самом деле? Случилось то, что Владимир Зеленский понял, что сейчас так много расследований и скандалов, что они не вывозят, и нужно перенимать инициативу. Увольнение – это как раз история о том, что Владимир Зеленский, его команда четко понимают запросы общества".

Политолог говорит, что сегодняшние-вчерашние увольнения – как раз история о том, что Владимир Зеленский, его команда четко понимают запросы общества. И чтобы не ставить под угрозу всю власть, они прибегли к кадровым чисткам и перестановкам. Это действительно очень интересно, это новое, и похоже на то, что власть начала прислушиваться к общественному мнению и принимать быстро решения.

" Что касается подозрений, то будет очень странно, если после всех расследований и всех инсайдерских информаций о "Большом строительстве" не будет никаких уголовных производств со стороны антикоррупционных органов. Если этого не будет, то это будет максимально – максимально удивительно. И все эти увольнения не будут иметь никакого вообще эффекта ", — резюмирует Роман Кравец .

Напомним, как писали "Комментарии", Президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем обращении 23 января сообщил, что подписал решение СНБО о запрете поездки за границу на отдых для госслужащих, нардепов и правоохранителей. Кабмин в 5-дневный срок должен создать новый порядок выезда. Кроме того, президент заявил, что принял ряд кадровых решений по центральным, региональным органам власти и в правоохранительной системе. Но их не озвучил. Между тем заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко уже подал в отставку. Ушел и заместитель министра обороны Вячеслав Шаповалов – после скандала с завышенными ценами на закупку продуктов для украинских воинских частей. Утратил должность и заместитель генпрокурора Алексей Симоненко, попавший в скандал из-за отдыха в Испании. А еще отдельные областные прокуроры и руководители ОВД.

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