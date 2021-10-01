Юсупов: теперь «теплая ванна» Зеленского станет еще теплее

Спикер украинского парламента Дмитрий Разумков сказал в интервью, что он выступает против баллотирования Владимира Зеленского в президенты на второй срок. Между тем фракция "Слуга народа" инициировала сбор подписей за отставку Разумкова с должности. После всего этого вряд ли удастся нелояльному к президенту Разумкову остаться спикером, учитывая высокий уровень влияния главы государства на свою фракцию, что подтвердило голосование за крайне скандальный "антиолигархический" закон. Как передает издание "Комментарии", такое мнение на своей странице в Facebook высказал политический эксперт Александр Юсупов.

Владимир Зеленский. Фото - сайт Офиса президента Украины

Эксперт прогнозирует, что уже совсем скоро глава парламента может пополнить список отстраненных экс-чиновников времен президентства Зеленского, где ранее оказались Александр Данилюк, Андрей Богдан, Руслан Рябошапка и другие.

"Есть ли что-то особенное в этом отдельном случае? Да, ведь Разумков был первым номером в избирательном списке президентской партии на выборах в 2019 году и поэтому его отставка – это самый большой внутрипартийный конфликт в "Слуге народа" за все время. Кроме того, согласно Конституции Украины, спикер парламента – это второй чиновник в государстве", – отметил Юсупов.

По его мнению, последствия не заставят себя долго ждать. Во-первых, спикером станет более лояльный к президенту депутат, а значит "теплая ванна" Зеленского станет еще теплее. Во-вторых, разногласия между главой парламента и оппозицией участятся, потому как зависимость первого от главы государства увеличится. В-третьих, все это приведет к новым проблемам в процессе демократизации Украины, ведь власть станет более централизованной, сконцентрировавшись в Офисе президента. С другой стороны, это теоретически позволило бы ускорить процесс реформ. Но не один единственный Разумков мешал их реализовывать, а отсутствие политической воли у руководства страны в целом, о чем заявил на прошлой неделе бывший руководитель Европейского департамента МВФ Пол Томсен.

"Поэтому скорее всего ускорятся не реформы, а принятие спорных законопроектов, как и увеличится желание Зеленского вновь баллотироваться и максимально использовать админресурс", – считает эксперт.

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