Юсупов о расследовании Bellingcat: серьезнейший удар по репутации российских спецслужб

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Кравцев Сергей
Советник главы Офиса президента Алексей Арестович слишком рано поспешил успокоить общественность, что власти не причастны к срыву операции по захвату "вагнеровцев". Впереди еще вторая часть расследования. Как передает издание "Комментарии", об этом на своей странице в соцсети Facebook пишет политический эксперт Александр Юсупов.
Вагнеровцы. Фото: google.com
Он добавляет, если же украинскому руководству нечего скрывать, то вместо неполиткорректных призывов к совершению самоубийства оно могло бы помочь СМИ и оппозиционным партиям найти пока неизвестные детали, но вместо этого Офис президента сначала почти год отрицал сам факт существования этой спецоперации, а в парламенте была создана временная следователь комиссия, которая за 6 месяцев своего существования успела допросить только одного важного участника событий – бывшего начальника Главного управления разведки Минобороны.
Юсупов добавляет, кроме того, освещение в публичном пространстве массы абсолютно невероятных деталей реализации этой спецоперации, которую журналисты назвали "не имеющей аналогов по своей сложности и масштабу", является очень серьезным ударом по репутации российских спецслужб, ресурсы которых в десятки раз превосходят возможности украинских оппонентов. И у этой истории точно будет продолжение.
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