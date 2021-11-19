Юсупов о расследовании Bellingcat: серьезнейший удар по репутации российских спецслужб

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович слишком рано поспешил успокоить общественность, что власти не причастны к срыву операции по захвату "вагнеровцев". Впереди еще вторая часть расследования. Как передает издание "Комментарии", об этом на своей странице в соцсети Facebook пишет политический эксперт Александр Юсупов.

Вагнеровцы. Фото: google.com

"Комментируя результаты расследования Bellingcat и The Insider о спецоперации по задержанию боевиков ПИК "Вагнера" советник руководителя Офиса президента Украины Алексей Арестович сказал, что теперь все обвинявшие украинские власти в отказе от ареста российских наемников "должны застрелиться". Разве журналисты пришли к выводу, что белорусская разведка сама узнала о российских боевиках, а не от кого-то в Киеве? Ответа на этот вопрос в материалах расследования нет", – отметил эксперт.

Он добавляет, если же украинскому руководству нечего скрывать, то вместо неполиткорректных призывов к совершению самоубийства оно могло бы помочь СМИ и оппозиционным партиям найти пока неизвестные детали, но вместо этого Офис президента сначала почти год отрицал сам факт существования этой спецоперации, а в парламенте была создана временная следователь комиссия, которая за 6 месяцев своего существования успела допросить только одного важного участника событий – бывшего начальника Главного управления разведки Минобороны.

"Значит ли отсутствие выявления фактов, которые кардинально изменили дело, что расследование Bellingcat и The Insider не имеет значительной ценности? Отнюдь, потому что трудно недооценить полезность публикации новых доказательств прямого участия регулярных войск России в боевых действиях на Донбассе, особенно в момент их очередной концентрации у границ Украины", – отметил эксперт.

Юсупов добавляет, кроме того, освещение в публичном пространстве массы абсолютно невероятных деталей реализации этой спецоперации, которую журналисты назвали "не имеющей аналогов по своей сложности и масштабу", является очень серьезным ударом по репутации российских спецслужб, ресурсы которых в десятки раз превосходят возможности украинских оппонентов. И у этой истории точно будет продолжение.

Читайте также на портале "Комментарии" — эксперты рассказали, какие последствия ждут Зеленского и Ермака после расследования Bellingcat.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!