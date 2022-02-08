Ющенко обратился к украинцам: просит учесть три приоритета, чтоб спасти государство

Третий президент Украины Виктор Ющенко отреагировал на те вызовы, которые возникли из-за угрозы российского вторжения с востока Украины. Ющенко просит соотечественников преодолеть все разногласия, которые есть в обществе и объединиться на фоне тех вызовов, которые есть перед страной. Как передает издание "Комментарии", об этом экс-президент написал на своей странице в Facebook.

Виктор Ющенко. Фото: LIGA.net

Виктор Ющенко отметил, что Украина действительно столкнулась с довольно непростыми сложностями, которые обязательно нужно преодолеть.

По словам Ющенко, как никогда раньше, сегодня необходимо укрепить наше единство, нужна наша консолидированность в вопросе создания сильной Украины.

"Наша сила – это единство вокруг родного государства. Государство не строится завтра или послезавтра – государство строится сегодня", — отметил Виктор Ющенко.

Также экс-президент акцентировал внимание на том, что в истории каждого государства возникают ответственные моменты, которые дают толчок к принятию одних из важнейших вопросов, особенно внешних вызовов для нации.

Ющенко назвал три приоритета, которые сегодня нужно осознать каждому украинцу.

Первый приоритет – безопасность государства. На втором месте — стабильность в нашем государстве. И на третьем месте – защита украинской демократии и свободы. Президент уверен, что эти три приоритета и есть фундаментом прочного и сильного государства Украина.

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