Ющенко обратился к украинцам: просит учесть три приоритета, чтоб спасти государство

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Кравцев Сергей
Третий президент Украины Виктор Ющенко отреагировал на те вызовы, которые возникли из-за угрозы российского вторжения с востока Украины. Ющенко просит соотечественников преодолеть все разногласия, которые есть в обществе и объединиться на фоне тех вызовов, которые есть перед страной. Как передает издание "Комментарии", об этом экс-президент написал на своей странице в Facebook.
Виктор Ющенко. Фото: LIGA.net
Виктор Ющенко отметил, что Украина действительно столкнулась с довольно непростыми сложностями, которые обязательно нужно преодолеть.
По словам Ющенко, как никогда раньше, сегодня необходимо укрепить наше единство, нужна наша консолидированность в вопросе создания сильной Украины.
Также экс-президент акцентировал внимание на том, что в истории каждого государства возникают ответственные моменты, которые дают толчок к принятию одних из важнейших вопросов, особенно внешних вызовов для нации.
Ющенко назвал три приоритета, которые сегодня нужно осознать каждому украинцу.
Первый приоритет – безопасность государства. На втором месте — стабильность в нашем государстве. И на третьем месте – защита украинской демократии и свободы. Президент уверен, что эти три приоритета и есть фундаментом прочного и сильного государства Украина.
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