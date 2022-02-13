Юлия Мендель рассказала о личном поручении от Зеленского, которое она так и не выполнила

Экс-пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель рассказала, что во время одного из планирований она получила от бывшего шефа указание о том, чтобы провести переговоры с популярным мужским глянцем "Men's Health" на предмет того, чтобы Владимир Зеленский оказался на обложке этого журнала. Как передает издание "Комментарии", об этом пишет "Tabloid".

Юлия Мендель. Фото: из открытых источников

Юлия Мендель рассказала, что она и сама могла оказаться на обложке самого популярного глянца "Playboy". В итоге, ни Зеленским не посчастливилось оказаться на обложке "Men's Health", ни самой Юлии Мендель не удалось попасть на страницы одного из самых престижных эротических журналов.

Экс-спикер украинского президента была настроена решительно и все же сделала откровенные снимки в стиле плейбой-стайл с артагенцией Divergent, часть из которых выложила у себя в Instagram.

Мендель отметила, что сам Зеленский был не против того, чтобы его пресс-секретарь оказалась на одной из страниц "Playboy", уточнив, что тогда обсуждалась фотосессия без обнажения. Юлия Мендель призналась, что тогда раздумывала, если президент Украины хочет воплотить в реальность свою давнюю мечту и попасть на обложку "Men's Health", то, почему бы и ей не решиться на отважную фотоссесию.

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