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Мендель рассказала, держит ли обиду на Зеленского после ухода из ОП

Экс-пресс-секретарь президента отметила, что ушла с должности "сама"

сегодня, 08:57
Автор:

Елизавета Черных
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Экс-пресс-секретарь украинского государственного главы Владимира Зеленского Юлия Мендель покинула должность по собственной инициативе. Об этом она рассказала в эфире телеканала OBOZREVATEL. 

Мендель рассказала, держит ли обиду на Зеленского после ухода из ОП

Юлия Мендель и Владимир Зеленский - Фото: facebook.com/Юлия Мендель

 "Я ушла сама. Мы об этом разговаривали с президентом", – отметила она. 

Кроме того, Мендель добавила, что не держит обид на президента: 

"У меня нет каких-то обид, я не ушла, хлопнув дверью"

Экс-пресс-секретарь также дала ответ на вопрос читателя, по какой причине Владимир Зеленский "избавился" от членов команды, с которыми шел на президентские выборы. В частности, от экс-главы ОП Андрея Богдана, экс-генпрокурора Руслана Рябошапки, экс-главы Верховной Рады Дмитрия Разумкова. По мнению Мендель, каждый такой случай нужно рассматривать по отдельности. 

"Я не верю, что есть какая-то единая формула для этого", – добавила она. 

Отметим, что 30 апреля 2021 года стало известно, что Юлия Мендель решила покинуть должность пресс-секретаря главы государства. Тогда пользователи соцсетей очень эмоционально отреагировали на это решение. Больше всего "расстройства" написанное Мендель заявление об увольнении вызвало у людей, которые постоянно занимаются созданием различных мемов и фотожаб. 

В июле на должность представителя президента был назначен телеведущий телеканала "Украина 24" Сергей Никифоров.

В сентябре журналистка вернулась на канал Рината Ахметова "Украина 24", где ведет свою видеоколонку в программе "Большая политика". Эксперты для интернет-издания "Комментарии" проанализировали такое решение Юлии Мендель. 


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Источник: https://news.obozrevatel.com/politics/mendel-otvetila-obizhaetsya-li-na-zelenskogo-posle-uhoda-iz-op.htm?_ga=2.35097761.1002999013.1638776652-227395441.1620644266&_gl=1*15b5imw*_ga*MjI3Mzk1NDQxLjE2MjA2NDQyNjY.*_ga_JBX3X27G7H*MTYzOTIwNDM0Ny40ODEuMS4xNjM5Mj
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