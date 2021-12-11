Мендель рассказала, держит ли обиду на Зеленского после ухода из ОП

Экс-пресс-секретарь украинского государственного главы Владимира Зеленского Юлия Мендель покинула должность по собственной инициативе. Об этом она рассказала в эфире телеканала OBOZREVATEL.

Юлия Мендель и Владимир Зеленский - Фото: facebook.com/Юлия Мендель

"Я ушла сама. Мы об этом разговаривали с президентом", – отметила она.

Кроме того, Мендель добавила, что не держит обид на президента:



"У меня нет каких-то обид, я не ушла, хлопнув дверью"





Экс-пресс-секретарь также дала ответ на вопрос читателя, по какой причине Владимир Зеленский "избавился" от членов команды, с которыми шел на президентские выборы. В частности, от экс-главы ОП Андрея Богдана, экс-генпрокурора Руслана Рябошапки, экс-главы Верховной Рады Дмитрия Разумкова. По мнению Мендель, каждый такой случай нужно рассматривать по отдельности.





"Я не верю, что есть какая-то единая формула для этого", – добавила она.







Отметим, что 30 апреля 2021 года стало известно, что Юлия Мендель решила покинуть должность пресс-секретаря главы государства. Тогда пользователи соцсетей очень эмоционально отреагировали на это решение. Больше всего "расстройства" написанное Мендель заявление об увольнении вызвало у людей, которые постоянно занимаются созданием различных мемов и фотожаб.





В июле на должность представителя президента был назначен телеведущий телеканала "Украина 24" Сергей Никифоров.

В сентябре журналистка вернулась на канал Рината Ахметова "Украина 24", где ведет свою видеоколонку в программе "Большая политика". Эксперты для интернет-издания "Комментарии" проанализировали такое решение Юлии Мендель.





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