logo
Русский Українська

BTC/USD

59130.54

ETH/USD

2108.11

LTC/USD

218.50

USD/UAH

27.95

EUR/UAH

32.95

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика Бизнес Мир Общество Здоровье Стиль жизни HI-tech Спорт Звезды Мужчины Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
bezknopok

Без кнопок
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Политика внутренняя политика Омбудсмен раскритиковал Мендель: что произошло
commentss НОВОСТИ Все новости

Омбудсмен раскритиковал Мендель: что произошло

Языковой омбудсмен Тарас Креминь заявил, что не разделяет мнение пресс-секретаря Офиса президента Юлии Мендель

сегодня, 22:12
Автор:

Ольга Чародий

Тарас Кремень, уполномоченный по защите государственного языка, раскритиковал слова пресс-секретаря президента Юлии Мендель о русском языке.

Омбудсмен раскритиковал Мендель: что произошло

Юлия Мендель (фото из открытых источников)

В эфире телеканал "Дом" Мендель заявила, что Россия не является монополистом русского языка – поэтому надо громко заявить, что в нашей стране есть "украинский русский язык".

"Язык – это символ современной Украины, который, к огромному сожалению, слишком часто отдельные политики используют для организации спекуляций и конфликтов, особенно в погоне за избирателями на ближайших выборах", – ответила Мендель.

По словам Тараса Кременя, подобные заявления не имеют никаких перспектив.

"Статьей 10 Конституции, которой в этом году исполняется 25 лет, определено, что единственным государственным языком в Украине является украинский", – заявил он.

Напомним, транслирующий на временно неподконтрольные территории Украины (ОРДЛО и Крым) телеканал "Дом", который раньше анонсировал авторское телешоу пресс-секретаря президента Зеленского "Взгляд с Банковой с Юлией Мендель", заявил, что она не будет ведущей. Программу переименуют во "Взгляд с Банковой", там будут разные спикеры. Включая Мендель, пилотный выпуск с которой вышел 15 марта на YouTube и был проанализирован экспертами для портала "Комментарии". Сейчас же специалисты попытались объяснить, почему было принято решение не затачивать проект под Мендель, и чего ждать от шоу дальше.

Руководитель Фонда "Украинская политика" Константин Бондаренко считает, что на Банковой поняли: идея с тем, чтобы делать программу с пресс-секретарем президента, которая должна быть голосом главы государства, — не верное решение. "Потому решили сделать проект, где будет голос Банковой в целом, — поясняет эксперт. — И приглашать туда разных людей, причастных к выработке разных решений, в том числе играющих важную роль для Донбасса. Не ограничиваться пресс-секретарем президента, превращать которую в телезвезду было, действительно, не совсем разумно". 


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://mova-ombudsman.gov.ua/news/upovnovazhenij-perekonanij-shcho-zayavi-shchodo-ukrayinskoyi-rosijskoyi-movi-ne-mayut-zhodnih-perspektiv
Теги:
comments

Обусуждения

comments.ua
comments.ua

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ