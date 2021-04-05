Омбудсмен раскритиковал Мендель: что произошло

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МЕНЮ
Ольга Чародий
Тарас Кремень, уполномоченный по защите государственного
языка, раскритиковал слова пресс-секретаря президента Юлии Мендель о русском языке.
Юлия Мендель (фото из открытых источников)
В эфире телеканал "Дом" Мендель заявила, что Россия
не является монополистом русского языка – поэтому надо громко заявить, что в
нашей стране есть "украинский русский язык".
По словам Тараса Кременя, подобные заявления не имеют никаких
перспектив.
Руководитель Фонда "Украинская политика" Константин Бондаренко считает, что на Банковой поняли: идея с тем, чтобы делать программу с пресс-секретарем президента, которая должна быть голосом главы государства, — не верное решение. "Потому решили сделать проект, где будет голос Банковой в целом, — поясняет эксперт. — И приглашать туда разных людей, причастных к выработке разных решений, в том числе играющих важную роль для Донбасса. Не ограничиваться пресс-секретарем президента, превращать которую в телезвезду было, действительно, не совсем разумно".
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