Омбудсмен раскритиковал Мендель: что произошло

Тарас Кремень, уполномоченный по защите государственного языка, раскритиковал слова пресс-секретаря президента Юлии Мендель о русском языке.

Юлия Мендель (фото из открытых источников)

В эфире телеканал "Дом" Мендель заявила, что Россия не является монополистом русского языка – поэтому надо громко заявить, что в нашей стране есть "украинский русский язык".

"Язык – это символ современной Украины, который, к огромному сожалению, слишком часто отдельные политики используют для организации спекуляций и конфликтов, особенно в погоне за избирателями на ближайших выборах", – ответила Мендель.

По словам Тараса Кременя, подобные заявления не имеют никаких перспектив.

"Статьей 10 Конституции, которой в этом году исполняется 25 лет, определено, что единственным государственным языком в Украине является украинский", – заявил он.

Напомним, т ранслирующий на временно неподконтрольные территории Украины (ОРДЛО и Крым) телеканал "Дом", который раньше анонсировал авторское телешоу пресс-секретаря президента Зеленского "Взгляд с Банковой с Юлией Мендель", заявил, что она не будет ведущей. Программу переименуют во "Взгляд с Банковой", там будут разные спикеры. Включая Мендель, пилотный выпуск с которой вышел 15 марта на YouTube и был проанализирован экспертами для портала "Комментарии". Сейчас же специалисты попытались объяснить, почему было принято решение не затачивать проект под Мендель, и чего ждать от шоу дальше.

Руководитель Фонда "Украинская политика" Константин Бондаренко считает, что на Банковой поняли: идея с тем, чтобы делать программу с пресс-секретарем президента, которая должна быть голосом главы государства, — не верное решение. "Потому решили сделать проект, где будет голос Банковой в целом, — поясняет эксперт. — И приглашать туда разных людей, причастных к выработке разных решений, в том числе играющих важную роль для Донбасса. Не ограничиваться пресс-секретарем президента, превращать которую в телезвезду было, действительно, не совсем разумно".

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