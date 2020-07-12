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Языковой омбудсмен назвал Авакова исторической личностью в Украине, несмотря на суржик

Новый языковой омбусмен Тарас Креминь вступился за главу МВД Арсена Авакова, которого упрекают в незнании государственного языка

12 июля 2020, 23:41
Автор:

Екатерина Белоброва
Языковой омбудсмен назвал Авакова исторической личностью в Украине, несмотря на суржик

Новый омбудсмен по вопросам украинского языка Тарас Креминь назвал министра внутренних дел Арсена Авакова исторической личностью для Украины, даром, что он недостаточно хорошо излагает мысли на государственном языке. Об этом сам уполномоченный по защите языка рассказал в интервью изданию "Радио Свобода".

Так, Креминь сравнил работу Авакова со всеми предыдущими министрами, которым владели украинским языком в совершенстве и заметил, что его дела говорят громче слов прочих.

"Здесь надо говорить о роли личности в истории. Вы знаете, у нас также было очень много министров образования и науки, но только часть из них вошла в историю, а часть из них, к сожалению, так и не смогла дотянуться, часть даже не живет в Украине", - рассказал омбудсмен, добавив, что роль Авакова очень важна для истории государства.

При этом он добавил, что министр внутренних дел вполне мог бы использовать другие языки, но выступает с докладами именно на украинском.

"Могу привести такой пример. На днях состоялось заседание Кабмина и Арсен Борисович выступал на том заседании на украинском языке. Во время своего последнего выступления в Верховной Раде он, докладывая на заседании и часа вопросов к правительству, выступал на украинском языке. Поэтому у меня здесь, скажем так, свое отношение. Министр выступает на украинском языке. Он может использовать в том числе и другие языки", - заключил Тарас Креминь.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что на минувшей неделе Тарас Креминь превзошел двух конкурентов по итогам рейтингового голосования и был назначен правительством на должность языкового омбудсмена.


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