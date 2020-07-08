Государственный язык в Украине отныне будет защищать новый омбудсмен

Сегодня Кабинет министров назначил на должность Уполномоченного по защите украинского языка, как государственного, Тараса Креминя. Об этом передает агентство "РБК-Украина", ссылаясь на представителя правительства Василия Мокана.

Так, по его словам, у Креминя было два конкурента на данную должность - Светлана Бронникова и Святослав Литинский, - однако именно Тарас стал фаворитом рейтингового голосования.

"Сегодня путем рейтингового голосования на должность Уполномоченного по защите государственного языка правительство назначило Креминя Тараса Дмитриевича", - отметил Мокан.

Отметим, что Тарас Креминь с 2014 по 2019 года он был народным депутатом от партии "Народный фронт". Является профессором Николаевского национального аграрного университета и Николаевского областного института последипломного педагогического образования.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что с ноября прошлого года эту должность занимала Татьяна Монахова, учитель украинского языка и литературы. Однако уже в апреле она заявила, что прекращает выполнять обязанности языкового омбудсмена из-за того, что ни разу за все время не получала заработной платы.

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