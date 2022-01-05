Я себя зауважал: Гордон назвал сумму, сколько платит ОП за то, что начали его мочить

Как сообщает портал "Комментарии", известный украинский журналист и бизнесмен Дмитрий Гордон в эфире телеканала "Украина 24" рассказал, что Офис президента получил от одного олигарха, имя которого Гордон не назвал, неограниченный бюджет на его очернение. Цена одного очерняющего поста в Телеграмм – 3-4 тысячи долларов.

Дмитрий Гордон. Фото: Украина 24

Дмитрий Гордон рассказал, что его хорошие знакомые из журналистского цеха признались, что с Банковой уже пришла разнарядка о написании очерняющих постов в Телеграмм.

По словам журналиста, когда он услышал, сколько готов платить Офис президента за такие посты, он себя зауважал.

"3-4 тысячи долларов – за один пост в Телеграмм-канале уважаемого человека с очернением Гордона. Я себя зауважал", – отметил журналист.

По его информации, отдельное задание поступило Генпрокуратуре. Задание состоит в том, что нужно собрать ту информацию, которую потом можно будет использовать против него.

"Я хочу сразу сказать тем, кто дает задание и тем, кто пытается собирать. Я с 16 лет своих у всех на виду и все это хорошо знают. Я не скрываю, как я заработал деньги, где я заработал, где они вложены, что на мне есть, полностью задекларирован. Они меня только в задницу поцеловать могут. Никакого компромата", – возмутился Дмитрий Гордон.

Он добавил, могут в тысячный раз проплаченные Банковой блогеры написать о рекламе золотой пирамидки или о его работе с ясновидящими, то это не станет открытием, потому что это все знают. Гордон резюмировал, из-за того, что ничего нового придумать против него не получается, потому ходят по кругу, повторяя то, что всем и так уже давно известно.

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