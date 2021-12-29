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На сцене Квартала Зеленского мы больше не увидит: Гордон назвал причину

Журналист Дмитрий Гордон уверен, что своими запретами Офис президента "убил" "Квартал", который так полюбился украинцам

сегодня, 07:27
Автор:

Кравцев Сергей
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Владимира Зеленского с озорными шутками и троллингом украинских политиков на сцене мы больше не увидим. Зеленский не вернется на сцену "Студии Квартал 95" даже после того, как закончится его президентский срок. Как передает портал "Комментарии", такое мнение в эфире канала "Украина 24" высказал журналист, телеведущий и бизнесмен Дмитрий Гордон.

На сцене Квартала Зеленского мы больше не увидит: Гордон назвал причину

Владимир Зеленский. Фото: из открытых источников

Журналист считает, что Владимир Зеленский не будет возвращаться в "95 квартал" по истечению своей президентской каденции.

"Все дело в том, что его детище "95 квартал", к сожалению, из-за того что он запрещает им шутить о себе, оно близится к концу, к самому настоящему краху. Потому что неизвестно останутся ли сцены после пяти лет правления Зеленского с такими ценами на отопление и на газ. Не знаю, куда ему можно будет выходить… Может на домашнюю цену можно будет выходить", – отметил журналист.

Также Дмитрий Гордон прокомментировал слухи о том, что над его шутками работает целый авторских цех и все то искрометное, что он выдает – ему на самом деле кто-то пишет.

"Если говорить на полном серьёзе, то шутки мне пишут ребята из "Студии Квартал 95", — отметил Гордон.

Он добавил, расплачивается с юмористами не деньгами, а кондитерской продукцией – шоколадом и зефиром. 

Читайте также на портале "Комментарии" — Дмитрий Гордон рассказал, почему актеры "Студии Квартал 95" вынуждены его критиковать, обливая грязью. По мнению Гордона, сами актеры не испытывают к нему неприязни, как и он к ним, они в очень хороших отношениях, но, выполнять команды Банковой все равно приходится, потому и рассказывают со сцены нехорошие вещи.



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=IgSn1Z2rq6E
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