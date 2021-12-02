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Выплата 1000 и дотации для уплаты долгов перед "Нафтогазом": нардеп рассказала, что рассмотрит парламент

Нардеп рассказала, что будет рассматривать сегодня парламент

сегодня, 16:41
Автор:

Козлова Альбіна
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Глава депутатской фракции "Слуга Народа" Елена Шуляк рассказала, кто получит 1000 гривен за вакцинацию и какие еще дополнительные расходы из бюджета предусмотрены на 2022 год, передает корреспондент портала "Комментарии".

Выплата 1000 и дотации для уплаты долгов перед "Нафтогазом": нардеп рассказала, что рассмотрит парламент

Елена Шуляк, фото Facebook

По словам руководителя фракции, на программу по выплате 1000 грн украинцам, которая называется "Есть поддержка", в бюджете предусмотрено 8 млрд гривен.

Для реализации программы будет работать 100 офлайновых центров поддержки для помощи гражданам, которые вакцинировались и хотят получить выплаты. Тысяча не облагается налогом и не влияет на размер субсидии.

Также политик добавила, что Кабмину дадут три дня, чтобы разработать все необходимые подзаконные акты и принять соответствующее постановление. Расширенный список мест и заведений, где можно потратить средства, будет прописан в постановлении Кабмина.

Сейчас в Кабмине над этим работают, рассматривается возможность покупать за тысячу книги и другие вещи, связанные с поддержкой украинских индустрий. Министерство экономики разрабатывает программу "Есть поддержка" и будет учитывать возможность поддержать вакцинированных украинцев, а также индустрий, которые максимально пострадали от карантинных ограничений.

"Сейчас будем выплачивать тем, у кого сертификаты занесены в "Дию". Минцифры и Минэкономики параллельно работают над алгоритмом выплаты средств для граждан, которые не смогут воспользоваться "Дией". Все, кто получил две дозы вакцины, имеют право получить средства", — подчеркнула Шуляк.

Также политик добавила, что среди изменений в проект бюджета 2021 года было вынесено на рассмотрение выделение 2,2 млрд гривен. Эти деньги, если проект будет поддержан народными избранниками, будут выделены на расходы больниц, лечение пациентов от COVID-19. Чтобы до конца года медицинские учреждения были обеспечены всем необходимым.

Кроме того, 27 млрд грн будут предоставлены местным бюджетам, чтобы покрыть разницу в тарифах и они могли рассчитаться по задолженности, возникшей у них перед "Нафтогазом". Еще 500 млн гривен местные общины получат, чтобы максимально легко пройти отопительный сезон.

В бюджете на 2022 год заложили также 1,5 млрд грн для Минобороны, которые будут выделяться для выплат военным по задолженности по зарплатам и выплатам.

Как сообщал портал "Комментарии", Михаил Радуцкий рассказал, какая сумма предусмотрена в бюджете на нужды врачей.


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Источник: https://comments.ua/ua
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