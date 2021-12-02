Выплата 1000 и дотации для уплаты долгов перед "Нафтогазом": нардеп рассказала, что рассмотрит парламент

Глава депутатской фракции "Слуга Народа" Елена Шуляк рассказала, кто получит 1000 гривен за вакцинацию и какие еще дополнительные расходы из бюджета предусмотрены на 2022 год, передает корреспондент портала "Комментарии".



Елена Шуляк, фото Facebook

По словам руководителя фракции, на программу по выплате 1000 грн украинцам, которая называется "Есть поддержка", в бюджете предусмотрено 8 млрд гривен.

Для реализации программы будет работать 100 офлайновых центров поддержки для помощи гражданам, которые вакцинировались и хотят получить выплаты. Тысяча не облагается налогом и не влияет на размер субсидии.



Также политик добавила, что Кабмину дадут три дня, чтобы разработать все необходимые подзаконные акты и принять соответствующее постановление. Расширенный список мест и заведений, где можно потратить средства, будет прописан в постановлении Кабмина.

Сейчас в Кабмине над этим работают, рассматривается возможность покупать за тысячу книги и другие вещи, связанные с поддержкой украинских индустрий. Министерство экономики разрабатывает программу "Есть поддержка" и будет учитывать возможность поддержать вакцинированных украинцев, а также индустрий, которые максимально пострадали от карантинных ограничений.



"Сейчас будем выплачивать тем, у кого сертификаты занесены в "Дию". Минцифры и Минэкономики параллельно работают над алгоритмом выплаты средств для граждан, которые не смогут воспользоваться "Дией". Все, кто получил две дозы вакцины, имеют право получить средства", — подчеркнула Шуляк.

Также политик добавила, что среди изменений в проект бюджета 2021 года было вынесено на рассмотрение выделение 2,2 млрд гривен. Эти деньги, если проект будет поддержан народными избранниками, будут выделены на расходы больниц, лечение пациентов от COVID-19. Чтобы до конца года медицинские учреждения были обеспечены всем необходимым.

Кроме того, 27 млрд грн будут предоставлены местным бюджетам, чтобы покрыть разницу в тарифах и они могли рассчитаться по задолженности, возникшей у них перед "Нафтогазом". Еще 500 млн гривен местные общины получат, чтобы максимально легко пройти отопительный сезон.

В бюджете на 2022 год заложили также 1,5 млрд грн для Минобороны, которые будут выделяться для выплат военным по задолженности по зарплатам и выплатам.

Как сообщал портал "Комментарии", Михаил Радуцкий рассказал, какая сумма предусмотрена в бюджете на нужды врачей.



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