Вынесут вперед ногами: Гордон рассказал, чем закончится история с выполнением «Минска»

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Кравцев Сергей
Последнее время довольно часто на Западе и в России продолжают утверждать, что Украина должна приступить к выполнению Минских соглашений. Но этого не произойдет ни при каких обстоятельствах, кто бы сегодня не находился у власти в Украине. Как передает портал "Комментарии", такое мнение в эфире телеканала "Украина 24" высказал украинский телеведущий и журналист Дмитрий Гордон.
Дмитрий Гордон. Фото: из открытых источников
Журналист отметил, Минские соглашения изначально для Украины были губительны и отвратительны.
Он добавил, сложно себе представить, что эти люди с удостоверением украинской полиции вольются в нашу полицию и будут появляться в любом месте Украины. Также, как прописано в Минских соглашениях, прокуроры и судьи должны быть назначены из числа действующих элементов, которые находятся в ОРДЛО.
По его мнению, как только кто-то из украинской власти, будь то президент или глава Офиса президента, или другие руководители скажут, что мы будем выполнять Минские соглашения, их всех вынесут вперёд ногами.
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