Вынесут вперед ногами: Гордон рассказал, чем закончится история с выполнением «Минска»

Последнее время довольно часто на Западе и в России продолжают утверждать, что Украина должна приступить к выполнению Минских соглашений. Но этого не произойдет ни при каких обстоятельствах, кто бы сегодня не находился у власти в Украине. Как передает портал "Комментарии", такое мнение в эфире телеканала "Украина 24" высказал украинский телеведущий и журналист Дмитрий Гордон.

Дмитрий Гордон. Фото: из открытых источников

Журналист отметил, Минские соглашения изначально для Украины были губительны и отвратительны.

"Я понимаю, что Порошенко их подписал тогда, когда была ситуация ужасная для Украины. Ну, что означает выполнение сегодня Минских соглашений? На территории так называемых "ЛНР" и "ДНР" сегодня порядка 35.000 вооруженных людей, которые образуют так называемые корпуса так называемых "ДНР" и "ЛНР". По Минским соглашениям эти 35.000 вооруженных людей, большинство из которых является деклассированным элементами, уголовниками, убийцами, станут украинской полицией. Они будут также вооружены и будут называться украинской полицией", – отметил Гордон.

Он добавил, сложно себе представить, что эти люди с удостоверением украинской полиции вольются в нашу полицию и будут появляться в любом месте Украины. Также, как прописано в Минских соглашениях, прокуроры и судьи должны быть назначены из числа действующих элементов, которые находятся в ОРДЛО.

"Давайте представим, что там (Ред. "ДНР и "ЛНР") должны пройти выборы и там люди типа Пушилина или Бородая войдут в украинский парламент и будут расшатывать, раскачивать ситуацию и на уровне украинского парламента, и на уровне улицы, и на уровне судейской, и правоохранительной системы Украины. Это не нужно для Украины. Это будет означать крах. Поэтому реализация Минских соглашений невозможна", – отметил Дмитрий Гордон.

По его мнению, как только кто-то из украинской власти, будь то президент или глава Офиса президента, или другие руководители скажут, что мы будем выполнять Минские соглашения, их всех вынесут вперёд ногами.

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