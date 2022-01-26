Гордон: в Германии уже готовят места для беженцев из Украины

На Западе со всей серьезностью относятся к информации о том, что вскоре Россия может начать военное вторжение в Украину. А в Германии уже даже начали готовить места для украинских беженцев. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире программы "Час Голованова" рассказал известный тележурналист и бизнесмен Дмитрий Гордон.

Дмитрий Гордон. Фото: из открытых источников

"Вот у меня знакомые в Германии говорят, что вся пресса, все сайты немецкие дают тревожные сообщения об Украине и говорят, я не хочу сейчас панику нагнетать, но говорят, что готовят места для беженцев из Украины в Германии. Но это же серьезная история", – отметил Дмитрий Гордон.

Журналист также высказал мнение, что несмотря на всяческую поддержку со стороны Запада украинцам не стоит ожидать, что, как только начнется открытая война между Украиной и Россией, так тут же западные партнеры пришлют в Украину своих военных в поддержку украинской армии. Ничего такого не произойдет, уверен Гордон.

"Курт Волкер в свое время в интервью мне сказал, что парни из Канзаса, из Массачусетса, из Северной Каролины не будут погибать за Украину. И точно также они не будут погибать за Испанию или Францию. И он прав. Почему они должны погибать за Украину?", – отметил Дмитрий Гордон.

Он добавил, поэтому также с пониманием можно отнестись к заявлению президента Хорватии, который заявил, что в случае войны Украины и России хорваты не будут принимать в этом участие и будут держаться в стороне от конфликта. Для украинцев может быть неприятно такое заявление, но оно продиктовано национальным интересом страны.

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