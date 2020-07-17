Выборы по-новому: с какими трудностями столкнутся украинцы из-за принятого Избирательного кодекса

Верховная Рада 16 июля усовершенствовала избирательное законодательство. Эксперты для "Комментариев" оценили это "усовершенствование", обозначив плюсы и минусы. А также указали на риски во время выборов, если они пройдут по такому законодательству.

"Теперь места в партийных списках проходных партий значительно удорожают"

Главной характеристикой принятых изменений в Избирательный кодекс является его партизация, считает эксперт Украинского института политики (УИП) Ева Антоненко.

"Опущен барьер пропорциональной системы до общин с десятью тысячами избирателей, партии получили гарантированные два места в комиссиях, а также в них получили право присутствия парламентские группы, у которых заключен договор с одной из партий, – перечисляет эксперт. – Это приведет к укреплению партий на местах и к необходимости местным ранее мажоритарным кандидатам выдвигаться от каких-либо политсил".

Ева Антоненко отмечает, что выборы в большинство советов будут проводиться по пропорциональной системе с открытыми списками. При этом в бюллетене можно будет выбирать не только партию, но и конкретного кандидата от партии, что не только нивелирует отмену мажоритарной системы, но и усиливает ее.

"Теперь места в партийных списках проходных партий значительно удорожают, ведь кандидату в местные депутаты придется не только работать в своем регионе на электорат, но и договариваться о присутствии в партийном списке, – поясняет эксперт УИП. – По этой причине раскрученные политические бренды станут очень прибыльными, а места в их списках – крайне конкурентными и не привязанными к идеологической составляющей, поскольку партии станут единственным инструментом попадания в большинство местных советов".

"Законодатель предложил весьма сложную систему голосования"

Заместитель директора Украинского института будущего (УИБ) Евгений Мироненко уверен: "Учитывая чрезвычайно запоздалое принятие решения относительно правил избирательного процесса, можем прогнозировать катастрофический кризис формирования квалифицированного состава избирательных комиссий всех уровней".

Эксперт обращает внимание, что именно территориальные избирательные комиссии будут устанавливать результаты выборов на местах. И сформированы они будут из парламентских фракций и групп.

"Эти выборы состоятся исключительно по новой системе, а сам процесс подсчета голосов сформирует проблемы на избирательных участках, – говорит Евгений Мироненко. – И если в крупных городах при наличии больших ресурсов и конкуренции партий, при наличии соответствующих человеческих ресурсов можно попробовать более менее подготовить потенциальных членов комиссий, то в небольших общинах такая история будет проблематичной".

Проблема, по словам замдиректора УИБ, заключается не только в формировании избирательных комиссий и умении правильного подсчета голосов, но и в понимании избирателями правильности осуществления своего выбора.

"Законодатель предложил весьма сложную систему голосования – с наличием в бюллетене, как названия партии, так и своих представителей на определенном округе без расшифровки их идентичности, – поясняет Евгений Мироненко. – К тому же партия, которую не устроит прохождения определенного кандидата, пользуясь правом императивного мандата, может просто выбросить из списка человека, который не планировался для прохождения".

"Плюс – уменьшение залога для участия в местных выборах в девять раз"

Эксперт по конституционному праву Богдан Бондаренко обращает внимание, что сейчас обговаривать изменения Избирательного кодекса сложно, потому что до сих пор толком неясно, какие поправки окончательно утвердили, какие – нет. Но кое-что уже известно.

"Основная проблема в том, что 10-тысячники теперь попадают под партизацию, – считает эксперт. – Во-первых, не думаю, что территориальные избирательные комиссии к этому готовы. Во-вторых, это искажает структуру местного самоуправления на этом уровне. Впрочем, есть и плюс. Как ни крути, это будет способствовать партийному строительству".

Не до конца понятно, отмечает Богдан Бондаренко, каким образом установлены квоты для движения кандидатов по партийному списку.

"А именно – сколько необходимо получить голосов, процентов, чтобы кандидат начал движение вверх по партсписку, – поясняет он. – Если подтвердится информация, что для подобного продвижения нужно набрать четверть от избирательной квоты, то списки получаются не открытые, как нас убеждали, а достаточно закрытые".

Плюс в том, считает эксперт, что уменьшен залог для участия в местных выборах (в девять раз). Это, по мнению Богдана Бондаренко, абсолютно логичный шаг. Как и изменение в лучшую сторону формы избирательного бюллетеня.

"В общем, все изменения, которые одобрили (кроме распространения пропорциональной избирательной системы на громады с населением более 10 тысяч, а не более 50 тыс. или 90 тыс, как предлагалось ранее), не могут считаться критически существенными, меняющими избирательную систему, правила игры накануне избирательной кампании", – резюмирует эксперт.

Напомним, Верховная Рада назначила дату местных выборов.

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