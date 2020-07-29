Выборы на Донбассе: быть или не быть

Главы Донецкой и Луганской облгосадминистраций выступили против проведения местных выборов в прифронтовых населенных пунктах. По их словам, решение о том, где именно не будет выборов, будут принимать уже депутаты. "Комментарии" узнали у экспертов, какие риски несет эта ситуация.

"Не могу не аплодировать полету тупой, как бревно, чиновничьей мысли"

"Не могу не аплодировать полету тупой, как бревно, чиновничьей мысли, – говорит политолог Андрей Мишин. – Возможность обстрелов тяжелой артиллерии сепаратистов за 6 лет была гораздо более высокой, что не помешало провести там дважды президентские и дважды парламентские выборы".

На самом деле, подчеркивает эксперт, причина – в боязни создания неуправляемых Киевом структур местного самоуправления на границе с ОРДЛО.

"Но стоит ли нарушать законные права граждан Украины? – задается вопросом Андрей Мишин. – Возможность доставить граждан в места голосования вне 5 км зоны возможных обстрелов у глав ОГА есть. Это, прежде всего, обязанность власти. Нигде в мире это не проблема. Но Украина в этом смысле, похоже, особенная страна…".

"Выборы могут стать инструментом стабилизации в регионе"

Политтехнолог Олег Постернак считает, что ситуация зависит от многих факторов, но главным из них является длительность полного и всеобъемлющего перемирия, установленного с 27 июля.



"Учитывая, что вооруженные формирования ОРДЛО провоцируют украинские ВС, и тот факт, что последние имеют все основания, чтобы отвечать на агрессивные действия и нарушения режима тишины, сложно прогнозировать ситуацию безопасности в прифронтовых районах, – отмечает эксперт. – В случае ее ухудшения, говорить о избирательном процессе весьма проблематично".

Во-первых, поясняет Олег Постернак, возникнут проблемы с составом избирательных комиссий. Во-вторых, проблемы с избирательными округами, так как многие текущие административные районы разделены между оккупированными и свободными территориями. В-третьих, к этим проблемам добавляется новое районирование территории подконтрольной части Донецкой и Луганской областей.

"Однако, статьей седьмой Конституции в Украине гарантируется местное самоуправление, – напоминает политтехнолог. – Лишить права территориальных громад прифронтовых территорий на собственные органы самоуправления означает сузить конституционное право (хоть для этого есть веские причины и основания). Считаю, что нужно придерживаться дифференцированного подхода. В случае положительной динамики перемирия, открытия КПП, дальнейшего разведения сил – выборы провести можно. Тем более, это может стать инструментом стабилизации в регионе".

"Следовало давно поднять вопрос о деятельности облсоветов на подконтрольной территории"

Глава Аналитического центра "Донбасский институт региональной политики", соучредитель в Гуманитарной организации "Ответственные граждане" Энрике Менендес напоминает, что в 2015 уже была подобная история – не везде на подконтрольной части Донетчины и Луганщины проводились местные выборы.



"К тому же, на этих территориях действует институт военно-гражданских администраций (ВГА). Причем не только на областном уровне, – подчеркивает эксперт. – Напомню, что в Донецкой и Луганской областях с 2014-го нет облсоветов. ВГА есть в ряде городов региона, сейчас появился указ президента о создании еще двух – в Северодонецке и Лисичанске на Луганщине".

По мнению Энрике Менендеса, центральная и областная власть использует инструмент манипуляции, когда под разным соусом – как реальных, так и надуманных причин, – Донбасс хотят отрезать от демократического процесса.

"Следовало давно поднять вопрос о деятельности облсоветов на подконтрольной территории. Но этого не делают. Происходят манипуляции и с местными выборами. В некоторых населенных пунктах у линии разграничения, действительно, нет смысла выбирать местную власть, там должна быть работа ВГА. Но таким образом могут заблокировать избирательный процесс и в тех населенных пунктах, где нет подобных проблем, но есть возможность у власти получит негативный результат. Кстати, в 2014-м мы уже сталкивались с ситуацией, когда многим на Донбассе отказали в праве голоса. Не хотелось бы, чтобы ситуация повторялась".

Ранее "Комментарии" сообщали, что во время предвыборной кампании кандидатам запретили раздавать гречку.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!