Выборы на Донбассе: быть или не быть

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Владимир Лавский
Главы Донецкой и Луганской облгосадминистраций выступили
против проведения местных выборов в прифронтовых населенных пунктах.
"Не могу не аплодировать полету тупой, как бревно,
чиновничьей мысли, – говорит политолог Андрей Мишин. – Возможность обстрелов
тяжелой артиллерии сепаратистов за 6 лет была гораздо более высокой, что не
помешало провести там дважды президентские и дважды парламентские выборы".
На самом деле, подчеркивает эксперт, причина – в боязни
создания неуправляемых Киевом структур местного самоуправления на границе с
ОРДЛО.
"Но стоит ли нарушать законные права граждан Украины? –
задается вопросом Андрей Мишин. – Возможность доставить граждан в места
голосования вне
Политтехнолог Олег Постернак считает, что ситуация зависит
от многих факторов, но главным из них является длительность полного и
всеобъемлющего перемирия, установленного с 27 июля.
"Учитывая, что вооруженные формирования ОРДЛО провоцируют
украинские ВС, и тот факт, что последние имеют все основания, чтобы отвечать на
агрессивные действия и нарушения режима тишины, сложно прогнозировать ситуацию
безопасности в прифронтовых районах, – отмечает эксперт. – В случае ее
ухудшения, говорить о избирательном процессе весьма проблематично".
Во-первых, поясняет Олег Постернак, возникнут проблемы с
составом избирательных комиссий. Во-вторых, проблемы с избирательными округами,
так как многие текущие административные районы разделены между оккупированными
и свободными территориями. В-третьих, к этим проблемам добавляется новое
районирование территории подконтрольной части Донецкой и Луганской областей.
"Однако, статьей седьмой Конституции в Украине гарантируется местное самоуправление, – напоминает политтехнолог. – Лишить права территориальных громад прифронтовых территорий на собственные органы самоуправления означает сузить конституционное право (хоть для этого есть веские причины и основания). Считаю, что нужно придерживаться дифференцированного подхода. В случае положительной динамики перемирия, открытия КПП, дальнейшего разведения сил – выборы провести можно. Тем более, это может стать инструментом стабилизации в регионе".
Глава Аналитического центра "Донбасский институт
региональной политики", соучредитель в Гуманитарной организации
"Ответственные граждане" Энрике Менендес напоминает, что в 2015 уже
была подобная история – не везде на подконтрольной части Донетчины и Луганщины
проводились местные выборы.
"К тому же, на этих территориях действует институт
военно-гражданских администраций (ВГА). Причем не только на областном уровне, –
подчеркивает эксперт. – Напомню, что в Донецкой и Луганской областях с 2014-го
нет облсоветов. ВГА есть в ряде городов региона, сейчас появился указ
президента о создании еще двух – в Северодонецке и Лисичанске на Луганщине".
По мнению Энрике Менендеса, центральная и областная власть
использует инструмент манипуляции, когда под разным соусом – как реальных, так
и надуманных причин, – Донбасс хотят отрезать от демократического процесса.
"Следовало давно поднять вопрос о деятельности облсоветов на подконтрольной территории. Но этого не делают. Происходят манипуляции и с местными выборами. В некоторых населенных пунктах у линии разграничения, действительно, нет смысла выбирать местную власть, там должна быть работа ВГА. Но таким образом могут заблокировать избирательный процесс и в тех населенных пунктах, где нет подобных проблем, но есть возможность у власти получит негативный результат. Кстати, в 2014-м мы уже сталкивались с ситуацией, когда многим на Донбассе отказали в праве голоса. Не хотелось бы, чтобы ситуация повторялась".
Ранее "Комментарии" сообщали, что во время предвыборной кампании кандидатам запретили раздавать гречку.
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