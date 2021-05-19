НАБУ, САП и другие: зачем Украине так много антикоррупционных органов

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Вечканова Елена
В Украине очень любят говорить о борьбе с
коррупцией. Больше этого — только создавать соответствующие органы, которые должны
контролировать это дело. Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ),
Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП), Национальное агентство
по предотвращению коррупции (НАПК), Национальное агентство по вопросам
выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других
преступлений…
Антикоррупционные органы в Украине. Коллаж: "Комментарии" / Д.Романюк
Еще есть Центр противодействия коррупции (ЦПК).
"Комментарии" поинтересовались у экспертов, не слишком ли много антикоррупционных
органов в Украине. Специалисты также попробовали объяснить, насколько эти
структуры эффективны и не логичнее ли было бы сделать одно учреждение, отвечающее за
всё.
Политический эксперт Денис Гороховский
отмечает, что за последние семь лет в Украине действительно появился целый ряд
новых антикоррупционных органов.
То есть, по факту, все эти структуры не просто
убыточные, но и малоэффективные, подчеркивает Гороховский. И напоминает, что ни
одно резонансное дело по топ-коррупционерам не было доведено до обвинительного
приговора. При этом все структуры активно задействованы в политических играх и
противостояниях разных групп влияния.
По его мнению, наличие дублирующих структур в
таком случае — вопрос дискуссионный.
Адвокат, эксперт по вопросам правоохранительной и судебной деятельности, кандидат
юридических наук Мирослава Чорноусько отмечает, что в течение нескольких лет мы
имели возможность наблюдать за тем, как в Украине выстраивалась система
антикоррупционных органов. По ее словам, насколько непростым был этот путь,
насколько неоднозначным остается функционирования этой системы на сегодня.
Наряду с этим, продолжает Мария Чорноусько,
приходится говорить о достаточно распространенных процессуальных ошибках,
допускаемых сотрудниками антикоррупционных органов в ходе своей деятельности. И
именно они в большинстве случаев нивелируют весь процесс привлечения
коррупционеров к ответственности.
Прокомментировала Чорноусько и идею об
изменениях в структуре антикоррупционных органов или их объединении. По ее
мнению, без изменения сущности работы, подходов к кадровому обеспечению,
расследованию и рассмотрению дел, связанных с коррупционными правонарушениями,
формированием отчетности, такая инициатива не приведет к положительным сдвигам.
Станет просто очередным процессом ради процесса.
По мнению адвоката, в последние годы мы
наблюдаем многочисленные факты выявления коррупции, бурную деятельность
отдельных общественных активистов по разоблачению фактов коррупционных
правонарушений. Но фактически всё это сводится к имитации борьбы с коррупцией.
Эксперт убеждена, что в Украине назрела
необходимость изменения ценностных и правоприменительных векторов деятельности
антикоррупционных органов, сознательного отказа от принятия тех или иных
решений в ручном режиме. Также, по словам адвоката, нужна максимальная
консолидация государства и общества (представителей реальной экспертной среды)
для создания действительно эффективных антикоррупционных механизмов.
Напомним, ранее "Комментарии" предлагали узнать о количестве коррупционеров в Украине. Более подробный отчет (в цифрах и должностях) ищите в нашем материале.
Также на портале мы сообщали, сколько денег украинский бюджет недополучает из-за коррупции на отечественной таможне.
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