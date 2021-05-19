НАБУ, САП и другие: зачем Украине так много антикоррупционных органов

В Украине очень любят говорить о борьбе с коррупцией. Больше этого — только создавать соответствующие органы, которые должны контролировать это дело. Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП), Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК), Национальное агентство по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений…



Антикоррупционные органы в Украине. Коллаж: "Комментарии" / Д.Романюк

Еще есть Центр противодействия коррупции (ЦПК). "Комментарии" поинтересовались у экспертов, не слишком ли много антикоррупционных органов в Украине. Специалисты также попробовали объяснить, насколько эти структуры эффективны и не логичнее ли было бы сделать одно учреждение, отвечающее за всё.

"Вопрос скорее из политической плоскости, а не антикоррупционной"

Политический эксперт Денис Гороховский отмечает, что за последние семь лет в Украине действительно появился целый ряд новых антикоррупционных органов.

"На их создание и поддержку ежегодно тратится сотни миллионов бюджетных средств. При этом, ни одна из данных структур ни разу в год не вернула в бюджет Украины средств больше, чем было потрачено на их содержание", — утверждает эксперт.

То есть, по факту, все эти структуры не просто убыточные, но и малоэффективные, подчеркивает Гороховский. И напоминает, что ни одно резонансное дело по топ-коррупционерам не было доведено до обвинительного приговора. При этом все структуры активно задействованы в политических играх и противостояниях разных групп влияния.

"В то же время в Украине действуют и другие антикоррупционные структуры, чья эффективность более ярко выражена и доказана реальными делами. К примеру, та же Государственная фискальная служба Украины совместно с прокуратурой сейчас активно работает по коррупционным схемам, связанным со столичной властью. При этом, уже установлены нарушения со стороны столичных чиновников на сотни миллионов гривен", — акцентирует эксперт.

По его мнению, наличие дублирующих структур в таком случае — вопрос дискуссионный.

"Учитывая, что за всеми новосозданными антикоррупционными бюро и агентствами четко просматривается американское лобби, то это вопрос скорее из политической плоскости, а не антикоррупционной", — констатирует Денис Гороховский.

Антикоррупционные органы слишком зависимы от политического влияния

Адвокат, эксперт по вопросам правоохранительной и судебной деятельности, кандидат юридических наук Мирослава Чорноусько отмечает, что в течение нескольких лет мы имели возможность наблюдать за тем, как в Украине выстраивалась система антикоррупционных органов. По ее словам, насколько непростым был этот путь, насколько неоднозначным остается функционирования этой системы на сегодня.

"Учитывая последнее, понятным является вопрос о ее практической эффективности, о том, насколько целесообразно в дальнейшем продолжать развитие антикоррупционных органов. На самом деле, проблема является комплексной. Ведь сверхнизкие показатели эффективности этих органов возникают не только на фоне законодательных пробелов или коллизий, но и главным образом на фоне их недостаточной независимости, в том числе — мощного политического влияния", — подчеркивает эксперт.

Наряду с этим, продолжает Мария Чорноусько, приходится говорить о достаточно распространенных процессуальных ошибках, допускаемых сотрудниками антикоррупционных органов в ходе своей деятельности. И именно они в большинстве случаев нивелируют весь процесс привлечения коррупционеров к ответственности.

"Как следствие — мы не видим надлежащего функционирования антикоррупционных органов, — отмечает эксперт. — Критика деятельности которых лишь обостряется, учитывая колоссальные расходы на их финансирование".

Прокомментировала Чорноусько и идею об изменениях в структуре антикоррупционных органов или их объединении. По ее мнению, без изменения сущности работы, подходов к кадровому обеспечению, расследованию и рассмотрению дел, связанных с коррупционными правонарушениями, формированием отчетности, такая инициатива не приведет к положительным сдвигам. Станет просто очередным процессом ради процесса.

"Аналогичный вывод, к сожалению, актуален и касательно отдельных общественных организаций, если говорить не о вопросах выявления коррупции, а о ее преодолении", — подчеркивает эксперт.

По мнению адвоката, в последние годы мы наблюдаем многочисленные факты выявления коррупции, бурную деятельность отдельных общественных активистов по разоблачению фактов коррупционных правонарушений. Но фактически всё это сводится к имитации борьбы с коррупцией.

"Громко разоблаченные и с помпой задержанные должностные лица, благодаря некачественной работе антикоррупционных органов, в конце концов, возобновляются на работе и даже успешно взимают компенсации за время вынужденного прогула, — говорит Мирослава Чорноусько. — Конечно, показатели и уровень доверия пытаются поднять за счет мелких коррупционных правонарушений. Но вряд ли это оправдывает привлеченные средства и затраченные ресурсы".

Эксперт убеждена, что в Украине назрела необходимость изменения ценностных и правоприменительных векторов деятельности антикоррупционных органов, сознательного отказа от принятия тех или иных решений в ручном режиме. Также, по словам адвоката, нужна максимальная консолидация государства и общества (представителей реальной экспертной среды) для создания действительно эффективных антикоррупционных механизмов.

Напомним, ранее "Комментарии" предлагали узнать о количестве коррупционеров в Украине. Более подробный отчет (в цифрах и должностях) ищите в нашем материале.

Также на портале мы сообщали, сколько денег украинский бюджет недополучает из-за коррупции на отечественной таможне.

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