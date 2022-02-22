Встреча Зеленского с главами фракций и силовиками: Арахамия рассказал, когда в Украине будет введено военное положение

22 февраля состоялась встреча президента Украины Владимира Зеленского с главами фракций и силовых ведомств. Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия рассказал, о чем говорили на этой встрече. По его словам, введения чрезвычайного положения пока не будет. Об этом нардеп сообщил после завершения встречи, сообщает портал "Комментарии".

Давид Арахамия (фото из открытых источников)

"На этой встрече было много информации, которую я не могу распространять. Но могу сказать о том, что мы договорились, что парламент будет сейчас работать в оборонной коалиции. То есть, мы договорились, что все политические споры откладываются сейчас временно в сторону. Нет оппонентов, все вместе работают над теми вещами, которые нужно сейчас принимать. В первую очередь это будет завтра, изменения в оборонный бюджет, изменения к правилам закупки всем силовым структурам. Пока что отказались внедрять военное положение. Его не будет до тех пор, пока не начнется военная агрессия. Но вопросы чрезвычайного положения или личного положения в приграничных территориях обсудили более подробно. И, возможно, на такие решения пойдут в зависимости от того, как будет развиваться сейчас ситуация Потом мы работали над законопроектами, много времени потратили на обсуждение. Я думаю, на этой и следующей неделе сделаем пленарные для того, чтобы все и были на месте. Договорились сделать штаб в парламенте по обороне. Президент призвал принимать все законы, которые будут помогать нашей армии усиливаться. Это не только деньги – это о территориальной обороне, о вооружении, законопроект об оружии, чтобы люди могли самостоятельно покупать оружие и затем записываться в территориальную оборону. Проговорили хорошую инициативу, чтобы через "Дию" можно было записаться в территориальную оборону. Потому что сейчас многие отказываются записываться, глядя на обширный список документов",- заявил политик.

Также он сообщил, что завтра Рада будет принимать санкции о депутатах РФ.

"Завтра мы утром будем голосовать за наложение санкций на Российскую Думу. Относительно более 400 депутатов, принимавших это решение, по признанию этих территорий", — подытожил Давид Арахамия.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Зеленский прокомментировал возможность введения военного положения в Украине.

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