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Встреча Зеленского с главами фракций и силовиками: Арахамия рассказал, когда в Украине будет введено военное положение

Речь шла о введении чрезвычайного положения в некоторых областях Украины

сегодня, 21:50
Автор:

Лиля Воробьева
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22 февраля состоялась встреча президента Украины Владимира Зеленского с главами фракций и силовых ведомств. Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия рассказал, о чем говорили на этой встрече. По его словам, введения чрезвычайного положения пока не будет. Об этом нардеп сообщил после завершения встречи, сообщает портал "Комментарии".

Встреча Зеленского с главами фракций и силовиками: Арахамия рассказал, когда в Украине будет введено военное положение

Давид Арахамия (фото из открытых источников)

"На этой встрече было много информации, которую я не могу распространять. Но могу сказать о том, что мы договорились, что парламент будет сейчас работать в оборонной коалиции. То есть, мы договорились, что все политические споры откладываются сейчас временно в сторону. Нет оппонентов, все вместе работают над теми вещами, которые нужно сейчас принимать. В первую очередь это будет завтра, изменения в оборонный бюджет, изменения к правилам закупки всем силовым структурам. Пока что отказались внедрять военное положение. Его не будет до тех пор, пока не начнется военная агрессия. Но вопросы чрезвычайного положения или личного положения в приграничных территориях обсудили более подробно. И, возможно, на такие решения пойдут в зависимости от того, как будет развиваться сейчас ситуация Потом мы работали над законопроектами, много времени потратили на обсуждение. Я думаю, на этой и следующей неделе сделаем пленарные для того, чтобы все и были на месте. Договорились сделать штаб в парламенте по обороне. Президент призвал принимать все законы, которые будут помогать нашей армии усиливаться. Это не только деньги – это о территориальной обороне, о вооружении, законопроект об оружии, чтобы люди могли самостоятельно покупать оружие и затем записываться в территориальную оборону. Проговорили хорошую инициативу, чтобы через "Дию" можно было записаться в территориальную оборону. Потому что сейчас многие отказываются записываться, глядя на обширный список документов",- заявил политик.

Также он сообщил, что завтра Рада будет принимать санкции о депутатах РФ.

"Завтра мы утром будем голосовать за наложение санкций на Российскую Думу. Относительно более 400 депутатов, принимавших это решение, по признанию этих территорий", — подытожил Давид Арахамия.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Зеленский прокомментировал возможность введения военного положения в Украине.


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Источник: https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=356394516496839
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