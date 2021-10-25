Все-таки второй срок: Зеленского больше не ждут в «Квартале»

Очень мало шансов, что по окончании своей президентской каденции Владимир Зеленский вернется в "Квартал 95". Все дело в том, что Зеленский на сегодняшний день "перерос" "Квартал", поэтому возвращение на сцену маловероятно. Как информирует издание "Комментарии", такое мнение в интервью порталу "Украинская правда" высказал один из главных актеров студии "Квартал 95", художественный руководитель "Женского квартала", близкий соратник Владимира Зеленского Александр Пикалов.

Александр Пикалов. Фото: Украинская правда

Отвечая на вопрос журналиста, поддерживает ли Александр Пикалов идею, чтобы Владимир Зеленский пошел на второй срок – тот ответил, что ответ на этот вопрос стоит давать только после того, как удастся проанализировать все дела Зеленского за время его президентства. При этом Пикалов добавил, что здесь нужно подходить к вопросу взвешенно, потому что у нас война.

Что же касается возможного возвращения Зеленского в "Квартал", то Александр Пикалов не допускает такую возможность. Причина, по мнению актера, одна – сам Владимир Зеленский "перерос "Квартал". Сегодня "Квартал" — это не уровень Зеленского, как человека, который стал намного мудрее, опытнее.

Александр Пикалов считает, что, если Владимир Зеленский решит дальше посвятить свою жизнь творчеству, то он может снять ни один замечательный фильм или написать книгу, но в "Квартал" он вряд ли возвратится.

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