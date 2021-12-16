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Все не настолько критично: Данилов рассказал, почему вторжения РФ сейчас не будет

Секретарь Совета безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что пока что поводов для паники нет, как и нет процессов, подтверждающих то, что Россия уже готовится к нападению

сегодня, 18:15
Автор:

Кравцев Сергей
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Секретарь СНБО Алексей Данилов считает, что того количества войск, которые сосредоточила Россия у украинской границы явно недостаточно для того, чтобы вторгнуться на территории Украины. По информации Данилова, сегодня на границе с Украиной сосредоточено около 92 тысяч российских кадровых военных. Как информирует портал "Комментарии", слова Алексея Данилова передает Reuters.

Все не настолько критично: Данилов рассказал, почему вторжения РФ сейчас не будет

Алексей Данилов. Фото: Украинская правда

Секретарь СНБО подтвердил, что действительно у украинской границы было скопление войск, которое заставляло обеспокоиться, но все равно того количества войск, которое стянул к границам агрессор недостаточно для масштабного вторжения.

При этом Алексей Данилов не исключает, что в планах Кремля есть обострение эскалации на востоке Украины. Но в любом случае, для того, чтобы стянуть больше войск к украинской границе Кремлю понадобится не меньше дня.

Данилов обратил внимание, что переговоры между Путиным и Байденом, которые состоялись 7 декабря кардинально не изменили ситуацию. Практически все войска, которые были стянуты к границе остались на своих позициях, команды вернуться в постоянные места дислокации из Москвы не последовало. Путин не отказался от своей идеи и дальше шантажировать Украины, а также Запад.

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Источник: https://www.reuters.com/world/europe/exclusive-ukraine-sees-no-sign-russia-withdrawing-troops-border-2021-12-15/
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