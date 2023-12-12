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"Время платить за нашу тотальную глупость": Арестович сделал новый мрачный прогноз для Украины

Арестович рассказал о последствиях для Украины в случае прекращения помощи США

сегодня, 22:15
Автор:
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Лиля Воробьева
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Бывший советник Офиса президента Алексей Арестович, имеющий скандальную репутацию, высказался по поводу проблемы предоставления Соединенными Штатами помощи Украине. Об этом он пишет в Telegram.

"Время платить за нашу тотальную глупость": Арестович сделал новый мрачный прогноз для Украины

Алексей Арестович (фото из открытых источников)

По мнению Арестовича, у Палаты представителей США нет планов рассматривать запрос Белого дома о новой помощи Украине перед началом каникул, несмотря на прибытие в США президента Владимира Зеленского


"Для нас это, скорее всего, означает вскрытие золотовалютных запасов и печать гривны. Инфляция. Большие проблемы на фронте", — допускает экс-советник.

По его мнению, это не провал президента Зеленского – его команды, а провал всего Запада.

"У республиканцев победили изоляционисты, демократы-глобалисты не способны решить проблемы, которые они и создали в глобальном масштабе".

Изоляционные верят в США как град на холме и хотят сбросить заботы о Европе в руки правых, типа Орбана. А для начала – вместе свергнуть Украину, которую считают конструктом глобалистов", говорит он.

Арестович говорит, что проблема не в том, что Украине не могут дать денег, а проблема заключается в том, что украинцам не могут дать снарядов.

"Фундаментальная мотивация рынка – финансовые спекуляции. Оружейные конторы показывают рост капитализации, но никогда не показывают рост производства (потому что его практически нет). Производство если и растет, то очень медленно, чтобы не поломать схемы капитализации", – продолжил Арестович.

По его утверждению, сейчас Западу нужно выбирать между тремя конфликтами – Украина, Тайвань, Израиль.

"Перетягивание 70 тысяч снарядов от Израиля к Украине и обратно — это кульминация неспособности вести навязавшую им войну. Такими темпами им устроят четвертый и пятый конфликт, подозреваю, хотя уже для того, чтобы хоть как-то справиться с одним, нужно бросить помогать в двух других.

Для нас это означает крушение. Причем катастрофу не крайних двух лет, а глобальную катастрофу крайних 32. Пора платить за нашу тотальную глупость, воровство, глупую гордыню", — угрожает экс-советник ОП.

"Есть ли шанс? Есть — немедленный переход в режим чрезвычайного управления. Это позволит задержать падение и даст время на поиск вариантов", — заключает Алексей Арестович.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что появились первые подробности визита Зеленского в США



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