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Возможны ли санкции против Порошенко: в "Слуге народа" дали ответ

Объявление подозрения пятому президенту, нардепу Петру Порошенко не является поводом для введения против него санкций

сегодня, 08:00
Автор:

Кравцев Сергей
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Объявление подозрения пятому президенту, лидеру "Европейской Солидарности" ("ЕС") Петру Порошенко не есть основанием для того, чтобы на уровне СНБО были введены какие-то санкции против политика. Как передает издание "Комментарии", такое мнение в эфире телеканала "Украина 24" высказал нардеп от "Слуги народа" Василий Мокан.

Возможны ли санкции против Порошенко: в "Слуге народа" дали ответ

Петр Порошенко. Фото: president.gov.ua

Нардеп отметил, говорить о санкциях есть смысл только в том случае, если есть факты, которые невозможно оспорить. Если человек причастный к терроризму и есть приговор суда, тогда есть смысл говорить о санкциях как действенном механизме. 

Василий Мокан пояснил, само подозрение, о котором все говорят, — не достаточное основание для того, чтобы против человека были введены санкции. В первую очередь Закон о санкциях действует против иностранных граждан, причиняющих вред государству.

Политик также высказал свое мнение, что найти существенные доказательства, которые бы подтвердили причастность лидера "ЕС" к финансированию терроризма будет крайне сложно. Василий Мокан обратил внимание на сам текст подозрения, где не говорится конкретно о вине Порошенко. Там идет речь о том, что виновна может быть группа лиц. Простыми словами, какая-то, непонятно из кого состоящая группировка граждан Украины финансировала терроризм. Не сказано, что во главе этой группировки стоял именно Порошенко.

Читайте также на портале "Комментарии" – СМИ обсуждают очередное подозрение Петру Порошенко. Эксперты в эксклюзивном интервью рассказали, что в этот раз инкриминируют пятому президенту и какие шансы довести дело до суда.


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Источник: https://news.u24.ua/vlast-news/15142-mozhet-li-ukraina-vvesti-sankcii-protiv-poroshenko-razyasnenie-ot-slugi
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