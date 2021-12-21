Возможны ли санкции против Порошенко: в "Слуге народа" дали ответ

Объявление подозрения пятому президенту, лидеру "Европейской Солидарности" ("ЕС") Петру Порошенко не есть основанием для того, чтобы на уровне СНБО были введены какие-то санкции против политика. Как передает издание "Комментарии", такое мнение в эфире телеканала "Украина 24" высказал нардеп от "Слуги народа" Василий Мокан.

Петр Порошенко. Фото: president.gov.ua

Нардеп отметил, говорить о санкциях есть смысл только в том случае, если есть факты, которые невозможно оспорить. Если человек причастный к терроризму и есть приговор суда, тогда есть смысл говорить о санкциях как действенном механизме.

Василий Мокан пояснил, само подозрение, о котором все говорят, — не достаточное основание для того, чтобы против человека были введены санкции. В первую очередь Закон о санкциях действует против иностранных граждан, причиняющих вред государству.

Политик также высказал свое мнение, что найти существенные доказательства, которые бы подтвердили причастность лидера "ЕС" к финансированию терроризма будет крайне сложно. Василий Мокан обратил внимание на сам текст подозрения, где не говорится конкретно о вине Порошенко. Там идет речь о том, что виновна может быть группа лиц. Простыми словами, какая-то, непонятно из кого состоящая группировка граждан Украины финансировала терроризм. Не сказано, что во главе этой группировки стоял именно Порошенко.

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