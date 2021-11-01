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Войска РФ у украинской границы: как в Минобороны отреагировали на сообщения СМИ

Минобороны отреагировало на сообщения СМИ

сегодня, 23:15
Автор:

Лиля Воробьева
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Украинское оборонное ведомство отрицает обнародованную американским медиа The Washington Post публикацию о том, что РФ увеличивает свой военный контингент у наших границ. Об этом на его сайте опубликовано соответствующее уведомление.

Войска РФ у украинской границы: как в Минобороны отреагировали на сообщения СМИ

В Минздраве заверили, что численность военнослужащих России не изменилась (фото из открытых источников)

В нем говорится, что по информации ГУ разведки нашего оборонного Министерства, на 1 ноября этого года увеличенное перемещение частей российской армии, вооружения и техники к украинской границе не обнаружено.

Опубликованные в медиа сведения о перекидке российских войск, в оборонном ведомстве назвали составляющей информационно-психологических действий, являющихся запланированными мерами во время перемещения военных подразделений после окончания обучения.

Представители украинской военной разведки постоянно наблюдают за действиями военных подразделений страны-агрессора и изменением их количества недалеко от государственных рубежей страны, — ответили в оборонном Министерстве 1 ноября.

Других подробностей относительно того, какая ситуация на украинско-российском направлении нет.

Вместе с тем упоминавшееся выше медиа, не обнародовав собственных информационных источников, информировало, что РФ сейчас возобновляет увеличение военных формирований вблизи украинской границы. Американские и европейские должностные лица озабочены нерегулярными перемещениями военных подразделений и техники.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Россия будет игнорировать Нормандский формат . В рамках Нормандского формата планируется встреча министров иностранных дел, но глава России встречу на самом высоком уровне будет игнорировать, публикует мнение эксперта агентство "Укринформ".


 


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Источник: https://www.mil.gov.ua/news/2021/11/01/fakti-naroshhuvannya-zbrojnih-sil-rf-na-ukrainskomu-napryamku-e-elementom-informaczijno-psihologichnih-dij-czentr-opera
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