Война на Донбассе: глава ОБСЕ снова едет на переговоры в Украину

Председатель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), министр иностранных дел Швеции Энн Линде с 14 по 15 июня будет находиться в Украине со вторым официальным визитом для переговоров с украинскими чиновниками. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на заявление ОБСЕ.



Энн Линде. Фото: ОБСЕ

Во время официального визита председатель ОБСЕ Энн Линде примет участие в переговорах с президентом Украины Владимиром Зеленским, главой Министерства иностранных дел Дмитрием Кулебой, руководителем Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в Украине Яшаром Халит Чевиком и спецпредставителем ОБСЕ в Украине и в Трехсторонней контактной группе послом Хайди Грау.

Главные темы — урегулирование вооруженного конфликта на Донбассе и сотрудничество между ОБСЕ и Украиной.

Также запланирован визит председателя ОБСЕ Энн Линде на Донбасс, где она проверит работу международных наблюдателей на местах. Известно, что Энн Линде посетит Мариуполь и Азовское побережье, чтобы оценить ситуацию с безопасностью на Донбассе. После рабочей поездки 15 июня глава ОБСЕ выступит с заявлением на брифинге.

Напомним, в Женеве 16 июня запланированы переговоры президентов США и РФ Джо Байдена и Владимира Путина. Ожидается, что одними из главных тем будут "Северный поток-2", урегулирование ситуации на Донбассе и отвод российских войск от украинских границ и с оккупированных территорий Украины. 14 июня Джо Байден примет участие в саммите НАТО.

Перспективы для Украины после переговоров стран Североатлантического Альянса для портала "Комментарии" оценили эксперты.

Накануне саммита НАТО страны "Большой семерки" в совместном заявлении признали Россию стороной конфликта на Донбассе.

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