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Вопросами ЮНЕСКО в Украине займется замглавы МИД: Зеленский подписал новое назначение

Президент Владимир Зеленский назначил на пост главой Нацкомисии по делам ЮНЕСКО Эмине Джапарову

сегодня, 19:46
Автор:

Екатерина Белоброва
Вопросами ЮНЕСКО в Украине займется замглавы МИД: Зеленский подписал новое назначение

Украинский гарант Владимир Зеленский подписал указ, согласно которому действующая заместитель главы Министерства иностранных дел Эмине Джапарова станет председателем Национального совета по делам ЮНЕСКО. Об этом сообщается на сайте Офиса президента.

Причиной нового назначения, согласно сообщению и тексту указа, является увольнения с данной должности бывшего главы Сергея Кислицы.

Указ вступает в силу  с момента его опубликования.

Украина является членом ЮНЕСКО с 12 мая 1954 года. Национальная комиссия Украины по вопросам ЮНЕСКО создана 26 марта 1996 года как постоянно действующий межведомственный орган при Министерстве иностранных дел Украины, целью которого является обеспечение участия Украины в деятельности ЮНЕСКО.

В состав Нацкомиссии входят представители Министерства иностранных дел, Министерства культуры, Министерства образования и науки, Министерства молодежи и спорта, Академии наук, Национального олимпийского комитета, образовательных и научных учреждений, городских советов, биосферных и историко-архитектурных заповедников, средств массовой информации и религиозных организаций. 

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что в парламенте заблокировали законопроект о легализации игорного бизнеса.


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