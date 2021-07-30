Проблемы на энергорынке: что происходит и как решить

На заседании СНБО в пятницу, 30 июля, планируют рассмотреть вопрос тарифов на электроэнергию для населения. Что происходит на энергорынке Украины? Почему возникли проблемы? Как их решить?

Владимир Зеленский ( фото из открытых источников)

Директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко отмечает, что проблемы – не новые. И возникли они вследствие того, что более двух лет работы нынешней модели энергорынка продемонстрировали ее неспособность нормально обеспечивать финансы для генерации электроэнергии.

"С момента запуска нового рынка задолженность за электроэнергию выросла более чем на 36 млрд грн – в полтора раза больше, чем за предыдущие 15 лет работы старой модели. Проблема в том, что рынок управляется в ручном режиме, превалируют административные меры управления. И работает такая модель, в первую очередь, в интересах недобросовестных спекулянтов, трейдеров. А донорам для них выступает генерация – те, кто собственно производит электроэнергию (ТЭС, ГЭС, АЭС, ветровые и солнечные электростанции). Видим колоссальный рост долгов, тогда как нет возможности обеспечить электростанции топливом, нет средств для ремонтов. Государственным компаниям придется брать деньги за счет госресурсов с перспективой поднятия тарифов. Но всё это – путь в никуда", – считает Владимир Омельченко.

По его мнению, именно вопросы переформатирования модели рынка, обеспечения энергобезопасности должны рассматриваться на заседании СНБО в первую очередь.

"Тарифы не могут определяться административным путем. Нужно создать действительно рыночные условия, улучшить модель рынка, чтобы тот же Антимонопольный комитет, НКРЭКУ (Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг) работали не фиктивно, а эффективно. Если этого не сделать, ситуация может обернуться энергетическим коллапсом, – предупреждает эксперт. – Когда потребитель не будет получать электроэнергию или получать в ограниченном количестве. Плюс – оплачивать схемы, где работают трейдеры, не поддерживая собственно генерацию".

Экономический и политический эксперт Борис Кушнирук акцентирует, что проблемы накапливаются годами. И решить их взмахом волшебной палочки (условно говоря – решением на уровне правительства, СНБО) не удастся. Потому что для решения некоторых понадобиться долгое время.

"Мы имеем совокупность дисбалансов, связанных с тем, что стоимость электроэнергии для населения существенно занижена – и это перекладывают на других субъектов рынка. У нас есть неурегулированные отношения с "зеленой энергетикой". И не делается ничего, чтобы там навести порядок. Совокупность проблем, которые нужно решать, в том числе на технологическом уровне. Та же "зеленая" энергетика через частные станции (человек поставил такую возле дома или на крыше – и подает в сеть) подает в систему не в стабильном режиме, а в зависимости от погодных условий. В результате — дисбалансы электроэнергии", – поясняет эксперт.

К этому, по его словам, добавляется беспредел на уровне самого рынка.

"Компании, связанные с одним известным олигархом, который является главным бенефициаром после смены власти (речь о Коломойском), имеют возможности закупать электроэнергию на рынке, не расплачиваясь за нее. Покупается она исключительно для перепродажи. А потом выясняется, что нет реальных покупателей. И он создает ситуацию хаоса, – подчеркивает Борис Кушнирук. – Вопросы не решаются годами. Накоплены дисбалансы в системе, которые рано или поздно "взрываются". Как следствие — остановка ТЭС, отсутствие у них средств на закупку угля. Неготовность к зиме. И покупка электроэнергии в РФ или Беларуси. Хоть всё это – последствия ужасающей некомпетенции и коррумпированности всех наших властьимущих".

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, что может быть с энергетическим рынком Украины после отказа от электричества из Беларуси и России. Детально о мнении экспертов — в нашем материале.



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