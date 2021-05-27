Отказ от электроэнергии из РФ и Беларуси: не пострадает ли Украина

Одной из центральных тем в украинском информпространстве сейчас стал полный отказ от белорусской и российской электроэнергии. Соответствующее решение представители НКРЭКУ приняли еще 26 мая. "Комментарии" попросили экспертов объяснить, кому на руку такая ситуация, какие риски она несет и оправдана ли вообще.

Украина отказалась от электроэнергии из РФ и Беларуси. Коллаж: "Комментарии" / Д.Романюк

Решение скорее политическое, а не экономическое или безопасностное

Директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко считает, что данное решение принято, так как зависимость от РФ является неприемлемой для украинского сектора электроэнергетики.

"И хоть в последние пару месяце мы импортировали небольшие объемы, но они влияли на ценообразование, так как продавались в пиковые периоды, — поясняет эксперт. — Почему решение о запрете импорта принято лишь по 31 сентября включительно? Наверное, кто-то в правительстве считает, что у нас во время отопительного сезона может возникнуть дефицит электроэнергии".

Владимир Омельченко отмечает, что цена на электроэнергию в Украине в среднем в три раза ниже, чем в соседних странах. По его словам, в таких условиях генерирующим компаниям невозможно сделать запасы топлива к осенне-зимнему периоду, провести нормальные ремонты.

"В правительстве это понимают, а потому страхуются, оставляя возможность возобновить импорт электроэнергии из РФ и Беларуси. Но, с моей точки зрения, неверно, что такие решения принимают Кабмин и НКРЭКУ. Логичнее было бы, закрепив порядок их принятия законодательным актом, передать эти права СНБО", — утверждает эксперт.

По мнению Омельченко, сейчас происходящее выглядит скорее как политическое, а не экономическое, безопасностное решение.

"К сожалению, у нас не исправляют искривление энергорынка определенными прекосами, что не позволяет нормально функционировать отрасли (долгов уже более 50 млрд). Не занимаются улучшением модели рынка. Чтобы был баланс между потребителями и генерацией. Чтобы последняя имела возможность производить реформы, закупать топливо. У нас же — манипуляции на рынке", — подчеркивает специалист.

По мнению Владимира Омельченко, нужны не временные, половинчатые решения, позволяющие в отопительный сезон опять импортировать российскую и белорусскую энергию. Это, считает эксперт, выглядит как своеобразный пиар-ход. Речь же должна идти о законе, ограничивающим или запрещающим подобный импорт, а также о принятии стратегии, которая изменит модель рынка, позволит генерирующим компаниям развиваться, а Украине как можно быстрее интегрировать свои сети в энергосистему ЕС.

Импортируемая из РБ и РФ электроэнергия составляет примерно 3% от нашего потребления за год

Член Наблюдательного совета Института энергетических стратегий Юрий Корольчук уверен, что запрет импорта электроэнергии из РФ и Беларуси — это политический шаг. Причем довольно странный, непоследовательный, считает эксперт.

"Важно понимать, что этот запрет касается только коммерческих контрактов. То есть, предприятий, которые импортируют данную электроэнергию. Но есть и другая часть "импорта" — это аварийная помощь или перетоки. Это также электроэнергии, которая идет в Украину из РФ и Беларуси. То есть, всё равно контакты, соединения, использование российской или белорусской электроэнергии — остаются", — подчеркивает Корольчук.

Также, по мнению эксперта, следует понимать, что если бы власти хотели продемонстрировать не просто политическое решение в неком отдельном аспекте, а общую позицию государства, тогда стоило запрещать импорт не только электроэнергии, но и, к примеру, нефтепродуктов. Однако такие изменения, говорит Юрий Корольчук, сразу бы почувствовали все потребители.

Потому это решение, по его мнению, явно с оттенком двойных стандартов. К тому же, отмечает эксперт, импорт электроэнергии как проблема — во многом надумана.

"Да, у нас есть определенный внутренний конфликт. С одной стороны — группа ДТЭК Рината Ахметова. С другой — Игорь Коломойский и Виктор Пинчук с ферросплавными заводами. Понятно, что Коломойский и Пинчук заинтересованы покупать электроэнергию подешевле. Вот они и находили ее, в том числе, на рынках РФ и Беларуси. Как и другие компании. ДТЭК же при этом в определенной мере терял, ведь мог сам продавать эту электроэнергию, — поясняет эксперт. — К тому же импортировать из Беларуси и России мы может небольшой объем. Примерно 3% от нашего потребления электроэнергии за год. Это — мизер, который не влияет на энергорынок в целом".

Не влияет импорт электроэнергии, по словам Корольчука, и на цену для населения, потому что она у нас регулируются правительством. Но даже если бы тарифы на электроэнергию устанавливались по рыночным условиям (когда сами выбираете поставщика, когда есть конкуренция тарифов), импорт на это бы не повлиял, уверен эксперт.

Юрий Корольчук считает показательным, что запрет будет действовать лишь до 1 октября.

"Тепловые электростанции сейчас накопили уголь, но похоже, что зимой 2021-22 гг. будет аналогичная проблема той, с которой мы столкнулись в минувшим отопительном сезоне. Напомню, что нам тогда не хватало угля. Не исключено, что и в этот раз ТЭС — и Ахметова, и Цэнтрэнерго, и Донбассэнерго — подставят энергосистему. Что будут веерные отключения. Всё это станет возможным без импорта электроэнергии, без активных перетоков, без активной аварийной помощи — из тех же Беларуси и РФ", — резюмирует специалист.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, какие задолженности по тарифам от различных потребителей зафиксировали в "Укрэнерго". Больше конкретики — в нашем материале.

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