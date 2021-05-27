Отказ от электроэнергии из РФ и Беларуси: не пострадает ли Украина

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Вечканова Елена
Одной из центральных тем в украинском информпространстве сейчас стал полный отказ от белорусской и российской электроэнергии. Соответствующее решение представители НКРЭКУ приняли еще 26 мая. "Комментарии" попросили экспертов объяснить, кому на руку такая ситуация, какие риски она несет и оправдана ли вообще.
Украина отказалась от электроэнергии из РФ и Беларуси. Коллаж: "Комментарии" / Д.Романюк
Директор энергетических программ Центра
Разумкова Владимир Омельченко считает, что данное решение принято, так как
зависимость от РФ является неприемлемой для украинского сектора электроэнергетики.
Владимир Омельченко отмечает, что цена на
электроэнергию в Украине в среднем в три раза ниже, чем в соседних странах. По
его словам, в таких условиях генерирующим компаниям невозможно сделать запасы
топлива к осенне-зимнему периоду, провести нормальные ремонты.
По мнению Омельченко, сейчас происходящее
выглядит скорее как политическое, а не экономическое, безопасностное решение.
По мнению Владимира Омельченко, нужны не
временные, половинчатые решения, позволяющие в отопительный сезон опять
импортировать российскую и белорусскую энергию. Это, считает эксперт, выглядит
как своеобразный пиар-ход. Речь же должна идти о законе, ограничивающим или
запрещающим подобный импорт, а также о принятии стратегии, которая изменит
модель рынка, позволит генерирующим компаниям развиваться, а Украине как можно
быстрее интегрировать свои сети в энергосистему ЕС.
Член Наблюдательного совета Института
энергетических стратегий Юрий Корольчук уверен, что запрет импорта
электроэнергии из РФ и Беларуси — это политический шаг. Причем довольно
странный, непоследовательный, считает эксперт.
Также, по мнению эксперта, следует понимать,
что если бы власти хотели продемонстрировать не просто политическое решение в
неком отдельном аспекте, а общую позицию государства, тогда стоило запрещать
импорт не только электроэнергии, но и, к примеру, нефтепродуктов. Однако такие
изменения, говорит Юрий Корольчук, сразу бы почувствовали все потребители.
Потому это решение, по его мнению, явно с
оттенком двойных стандартов. К тому же, отмечает эксперт, импорт электроэнергии
как проблема — во многом надумана.
Не влияет импорт электроэнергии, по словам
Корольчука, и на цену для населения, потому что она у нас регулируются
правительством. Но даже если бы тарифы на электроэнергию устанавливались по
рыночным условиям (когда сами выбираете поставщика, когда есть конкуренция
тарифов), импорт на это бы не повлиял, уверен эксперт.
Юрий Корольчук считает показательным, что
запрет будет действовать лишь до 1 октября.
Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, какие задолженности по тарифам от различных потребителей зафиксировали в "Укрэнерго". Больше конкретики — в нашем материале.
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