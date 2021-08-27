Военно-политический прогноз для Украины на осень: чего ждать и почему? Какие есть варианты развития событий? На эти вопросы изданию "Комментарии-Украина" ответил генерал-лейтенант, бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко.

Владимир Зеленский ( фото из открытых источников)

"Военно-политическая ситуация на осень формировалась практически всё лето. Состоялись важны встречи: Байден-Путин, Меркель-Путин, Меркель-Байден, Меркель-Зеленский. Идет наработка политических позиций в развитых государствах, чтобы как-то сформировать к осени позицию касательно урегулирования ситуации в Украине. Ее обговаривали между собой лидеры США, ФРГ, Франции, РФ. И, конечно, Украины, поскольку это всё касается нас.



В этом ракурсе важна встреча президентов США и Украины, намеченная на 31 августа. Оперативно следует делать выводы по ситуации в Афганистане. Тема точно будет подниматься. Понятно, что разговоре с Байденом Зеленский поднимает вопросы безопасности, "Северного потока-2", финансирования. При этом Украина не должно выступать в роли просителя. Хоть реструктуризацию того же долга надо проводить, потому что мы в войне. Равно как следует напомнить нашим партнерам о Будапештском саммите. Но лучше – показывать, чем сейчас может заинтересовать американцев Украина. Так, следует активизировать реализацию идеи Украины как форпоста Востока Европы у границ с РФ. Тут есть интерес в военном аспекте, что позволит углубить и расширить сотрудничество в военно-промышленном комплексе. И определенные наработки, судя по предварительным данным о подготовке переговоров, уже есть.

Важно также заинтересовать США созданием совместной системы противоракетной обороны. Британцы с американцами уже расставил акценты по морской безопасности в Черном море. Украина может играть здесь серьезную роль. Помощь в вооружениях, в усилении совместны действ, обеспечении обороны, базы – себя тоже можно и нужно представлять именно в таком ключе.

По результатам переговоров между лидерами США и Украины все игроки, включая Путина, будут видеть расклад на осень. И Путин уже к этому готовится. Та группировка ударного характера, которая была сосредоточена у наших границ весной, а также в оккупированном Крыму, никуда не делась. Делалась видимость, что она ослаблена, но уже видим усиление на юге, в Крыму (личным составом, летательными аппаратами), так и на севере Украины, в районе Беларуси, где россияне уже месяц как разгружают войска и вооружение в рамках готовящихся учений Запад-2021. Мы видим как интенсифицируются ведение боевых действий на востоке нашей страны. Чуть ли не каждый день в зоне проведения ООС гибнут или получают ранения наши военнослужащие. Так Путин осуществляет военное давление.

Россияне активизировали подготовку резервистов, выпуски диверсионных групп. Путин готовит военный кулак для осени. Чтобы потом или дать отбой и вернуть силы, оставив их на определенных позициях частично. Или их применить. С получением фактического контроля на Беларусью, россияне нацелены уже не только против Украины. Под ударом также Польша, Прибалтика. Но Путин понимает: и украинцы будут воевать по любому, и Польша и Прибалтика не станут легкой прогулкой, тем более, что это страны НАТО. А, согласно договору, при нападении на одну страну Альянса, на ее защиту встанут все страны-члены НАТО. Не говоря уж о том, какими санкциями обернется подобная агрессия. В общем, пока Путин взвешивает и оценивает ситуацию, чтобы, предположительно, в сентябре принимать соответствующее военно-политическое решение".

Напомним, Владимир Зеленский продолжает массированные кадровые перестановки. После смены министра МВД, главкома ВСУ, руководителя Службы внешней разведки (СВР), ряда персон в СБУ и Минобороны, дошла очередь до руководства Вооруженных сил Украины и командования операции Объединенных сил.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!