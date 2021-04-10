Вода для Крыма: когда и при каких условия Украина может начать поставки на оккупированные территории

Украина может начать поставки воды на оккупированную территорию полуострова Крым (наземным транспортом, в цистернах, под флагом Красного Креста) только в том случае, если международные миссии зафиксируют возможность гуманитарной угрозы украинцам, которые проживают на полуострове. Об этом заявил вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников. Эксперты оценили для портала "Комментарии" такой подход и вероятность подобных поставок воды.



Вода для Крыма. Коллаж: Д. Романюк/Comments.ua

Кому в Крыму нужна вода

Эксперт Международного института демократий Евгений Дикий отмечает: "При всем уважении к Резникову, который в целом занимает очень правильную позицию и является одним из наших "твердых" переговорщиков с РФ, мне кажется, что здесь он немного неосторожен. Понятно, что своим заявлением он хотел фактически просто снова дать "отлуп" требованиям РФ возобновить поставки воды через Северо-Крымский канал, и исходил из того, что описана ситуация в реальности невозможна. Однако РФ способна инспирировать заявления каких-либо псевдогуманитарных организаций по "гуманитарному кризису", и тогда упоминание этого интервью может поставить нас в несколько неловкое положение".

Евгений Дикий подчеркивает, что люди в Крыму не умирают от жажды, а главными субъектами водоснабжения является промышленность, агросектор и военные базы РФ.

"Но авторам "распятых мальчиков" не так уж и трудно будет изобразить "умершую от жажды бабушку" или что-то подобное. Поэтому я бы не советовал разбрасываться такими обещаниями. Гуманитарные конвои с украинской водой могут появиться в Крыму только так, как появлялись "белые конвои" РФ на Донбассе – после установления контроля над территорией полуострова и под защитой нашей армии", – резюмирует эксперт Международного института демократий.

Не первые заявления о поставках воды в Крым

Экономический эксперт, эксперт по вопросам временно оккупированных территорий, Глава правления БО "Институт черноморских стратегических исследований" Юрий Смелянский признался: "Сложно комментировать фразы, лишенные всякого смысла, оторванные от реальностей жизни. Подобное заявление звучит уже не первый раз. Возможно, произнося подобные "сентенции", министр кажется себе очень остроумным. На самом деле – от власти изречена очередная глупость".

Беспокойство о судьбе жителей Крыма

Политический эксперт Дмитрий Воронков считает, что иную риторику власть себе и не может позволить.

"Было бы ошибкой проявлять чрезмерную принципиальность и безразличие, поскольку это могло бы сыграть только в минус репутации Украины. Безусловно, мы не должны идти на уступки Кремлю или шантаж, но при этом мы должны демонстрировать и крымчанам, и мировому сообществу свою заинтересованность в благополучии наших людей на оккупированных территориях и стремление к единству с ними. То есть, должен быть определенный баланс нашей публичной политики в отношении водоснабжения Крыма. И гуманитарная катастрофа – вполне обоснованная красная линия, где Украина готова перед крымчанами взять на себя обязательства, которые автоматически взяла на себя изначально Россия, незаконно оккупировав Крым. Так что, с моей точки зрения, вполне логично и правильно озвучена позиция Резникова", – говорит Дмитрий Воронков.

Он также отмечает, что образ "спасителя" – всегда отличный инструмент для политического имиджа.

"РФ сама уже давно использует этот образ на Донбассе, поставляя туда взрывоопасную "гуманитарку". Но под видом якобы реальной гуманитарной продовольственной миссии. И именно поэтому вряд ли РФ позволит перехватить эту "эстафету" нам. Скорее попытается приписать к своим заслугам победу над гуманитарной катастрофой. Т.е будет искать какие-то иные (но в любом случае – временные) варианты решения проблемы. Но в том, что Украина была бы готова к таким поставкам в случае критической ситуации, я не сомневаюсь", – подчеркивает политэксперт.

По его мнению, если бы Украина начала такие поставки (под эгидой того же Красного Креста), то получила бы информационно стратегическое преимущество. Плюс – возможность провести завуалированный углубленный мониторинг, ревизию ситуации, в том числе в отношении нарушения прав и свобод крымчан. Что в свою очередь, после представления соответствующих данных, могло бы способствовать усилению санкционного давления на Россию.

Напомним, в Офисе президента рассказали, будут ли депортированы россияне из Крыма после деоккупации.

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