Вода для Крыма: когда и при каких условия Украина может начать поставки на оккупированные территории

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Татьяна Веремеева
Украина может начать поставки воды на оккупированную территорию
полуострова Крым (наземным транспортом, в цистернах, под флагом Красного
Креста) только в том случае, если международные миссии зафиксируют возможность
гуманитарной угрозы украинцам, которые проживают на полуострове. Об этом заявил
вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных
территорий Украины Алексей Резников. Эксперты оценили для портала "Комментарии"
такой подход и вероятность подобных поставок воды.
Вода для Крыма. Коллаж: Д. Романюк/Comments.ua
Эксперт Международного института демократий Евгений Дикий
отмечает: "При всем уважении к Резникову, который в целом занимает очень
правильную позицию и является одним из наших "твердых" переговорщиков с РФ, мне
кажется, что здесь он немного неосторожен. Понятно, что своим заявлением он
хотел фактически просто снова дать "отлуп" требованиям РФ возобновить поставки
воды через Северо-Крымский канал, и исходил из того, что описана ситуация в
реальности невозможна. Однако РФ способна инспирировать заявления каких-либо
псевдогуманитарных организаций по "гуманитарному кризису", и тогда упоминание
этого интервью может поставить нас в несколько неловкое положение".
Евгений Дикий подчеркивает, что люди в Крыму не умирают от жажды,
а главными субъектами водоснабжения является промышленность, агросектор и
военные базы РФ.
"Но авторам "распятых мальчиков" не так уж и трудно будет
изобразить "умершую от жажды бабушку" или что-то подобное. Поэтому я бы не
советовал разбрасываться такими обещаниями. Гуманитарные конвои с украинской
водой могут появиться в Крыму только так, как появлялись "белые конвои" РФ на
Донбассе – после установления контроля над территорией полуострова и под
защитой нашей армии", – резюмирует эксперт Международного института демократий.
Экономический эксперт, эксперт по вопросам временно оккупированных
территорий, Глава правления БО "Институт черноморских стратегических
исследований" Юрий Смелянский признался: "Сложно комментировать фразы, лишенные
всякого смысла, оторванные от реальностей жизни. Подобное заявление звучит уже
не первый раз. Возможно, произнося подобные "сентенции", министр кажется себе
очень остроумным. На самом деле – от власти изречена очередная глупость".
Политический эксперт Дмитрий Воронков считает, что иную риторику
власть себе и не может позволить.
"Было бы ошибкой проявлять чрезмерную принципиальность и
безразличие, поскольку это могло бы сыграть только в минус репутации Украины.
Безусловно, мы не должны идти на уступки Кремлю или шантаж, но при этом мы
должны демонстрировать и крымчанам, и мировому сообществу свою
заинтересованность в благополучии наших людей на оккупированных территориях и
стремление к единству с ними. То есть, должен быть определенный баланс нашей
публичной политики в отношении водоснабжения Крыма. И гуманитарная катастрофа –
вполне обоснованная красная линия, где Украина готова перед крымчанами взять на
себя обязательства, которые автоматически взяла на себя изначально Россия,
незаконно оккупировав Крым. Так что, с моей точки зрения, вполне логично и
правильно озвучена позиция Резникова", – говорит Дмитрий Воронков.
Он также отмечает, что образ "спасителя" – всегда отличный
инструмент для политического имиджа.
"РФ сама уже давно использует этот образ на Донбассе, поставляя
туда взрывоопасную "гуманитарку". Но под видом якобы реальной гуманитарной
продовольственной миссии. И именно поэтому вряд ли РФ позволит перехватить эту "эстафету"
нам. Скорее попытается приписать к своим заслугам победу над гуманитарной
катастрофой. Т.е будет искать какие-то иные (но в любом случае – временные)
варианты решения проблемы. Но в том, что Украина была бы готова к таким
поставкам в случае критической ситуации, я не сомневаюсь", – подчеркивает
политэксперт.
По его мнению, если бы Украина начала такие поставки (под эгидой
того же Красного Креста), то получила бы информационно стратегическое преимущество.
Плюс – возможность провести завуалированный углубленный мониторинг, ревизию
ситуации, в том числе в отношении нарушения прав и свобод крымчан. Что в свою
очередь, после представления соответствующих данных, могло бы способствовать
усилению санкционного давления на Россию.
Напомним, в Офисе президента рассказали, будут
ли депортированы россияне из Крыма после деоккупации.
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