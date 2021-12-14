Внеочередное заседания Рады – Арахамия сделал заявление

Правящая фракция "Слуги народа" пока что не планирует инициировать проведение внеочередного заседания Верховной Рады до конца этого года. Как передает издание "Комментарии", об этом заявил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия во время общения со СМИ, пишет УНИАН.

Давид Арахамия. Фото: Украинская правда

По словам Давида Арахамии, на сегодняшний день необходимости проводить внеочередное заседание парламента нет, но при этом могут возникнуть другие обстоятельства, когда необходимость в таких заседаниях может возникнуть. Поэтому уже сейчас собирается информация от всех депутатов о том, кто и где будет находиться во время новогодних и после новогодних каникул. Арахамия пояснил, это делается для того, чтобы понимать, будет ли необходимое количество голосов при голосовании за то или иное решение, если Рада соберется.

Что касается отдельно "Слуги народа", то Давид Арахамия отметил, что правящая фракция не планирует никаких итоговых мероприятий. Нардеп подчеркнул, что даже, если бы фракция организовывала какое-то мероприятие, то потом столкнулась бы с тем, что её обвинили в том, что в непростое для страны время нардепы устраивают корпоратив, что-то празднуют. Поэтому решили разъехаться по округам и в чисто деловом стиле в Зуме провести итоговое совещания, пообщаться непосредственно с места работы парламентариев у себя в регионах, чтобы они отчитались за те территории, за которые отвечают.

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