Арахамия отреагировал на желание «слуг народа» проверить его на наличие двойного гражданства

Как передает издание "Комментарии", глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия прокомментировал решение своего коллеги по фракции Александра Качуры, проверить, если ли у него паспорт гражданина США. Давид Арахамия рассказал, что ранее и сам хотел обратиться с соответствующим запросом к компетентным органам, чтобы те опровергли или, наоборот, подтвердили информацию о том, что он имеет еще какое-то гражданство, помимо украинского, но там ответили отказом, сославшись на то, что это сделать невозможно.

Давид Арахамия. Фото: канал Зик

"Ни на один прямой запрос человека или какой-то институции они не могут дать ответ. Нет такого механизма. Тогда я обратился в Посольство, чтобы они подсказали, как опровергнуть информацию о двойном гражданстве", – отметил нардеп.

По словам Арахамии, он не имеет ничего против того, чтобы компетентные органы дали ответ на депутатский запрос Александра Качуры. После ответа соответствующих органов он пообещал журналистам, что выступит с комментарием.

Касательно проверки лидера партии "Голос" Киры Рудык Давид Арахамия отметил, что он не видит ничего плохого в этом. В конце концов Кира Рудык тогда сможет также развенчать все слухи о ее американском гражданстве.

Что касается депутатского запроса Качуры, то Давид Арахамия ответил, что он сам посоветовал тому вписать в депутатском запросе фамилию не только Рудык, но и его, дабы раз и навсегда расставить точки над "і". Нардеп подчеркнул, что ему скрывать от украинцев нечего.

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