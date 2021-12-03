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Арахамия отреагировал на желание «слуг народа» проверить его на наличие двойного гражданства

Нардеп Давид Арахамия не видит ничего плохого в депутатском запросе Александра Качуры

сегодня, 13:28
Автор:

Кравцев Сергей
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Как передает издание "Комментарии", глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия прокомментировал решение своего коллеги по фракции Александра Качуры, проверить, если ли у него паспорт гражданина США. Давид Арахамия рассказал, что ранее и сам хотел обратиться с соответствующим запросом к компетентным органам, чтобы те опровергли или, наоборот, подтвердили информацию о том, что он имеет еще какое-то гражданство, помимо украинского, но там ответили отказом, сославшись на то, что это сделать невозможно. 

Арахамия отреагировал на желание «слуг народа» проверить его на наличие двойного гражданства

Давид Арахамия. Фото: канал Зик

"Ни на один прямой запрос человека или какой-то институции они не могут дать ответ. Нет такого механизма. Тогда я обратился в Посольство, чтобы они подсказали, как опровергнуть информацию о двойном гражданстве", – отметил нардеп.

По словам Арахамии, он не имеет ничего против того, чтобы компетентные органы дали ответ на депутатский запрос Александра Качуры. После ответа соответствующих органов он пообещал журналистам, что выступит с комментарием.

Касательно проверки лидера партии "Голос" Киры Рудык Давид Арахамия отметил, что он не видит ничего плохого в этом. В конце концов Кира Рудык тогда сможет также развенчать все слухи о ее американском гражданстве.

Что касается депутатского запроса Качуры, то Давид Арахамия ответил, что он сам посоветовал тому вписать в депутатском запросе фамилию не только Рудык, но и его, дабы раз и навсегда расставить точки над "і". Нардеп подчеркнул, что ему скрывать от украинцев нечего.

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