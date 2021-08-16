Вместо мэра Киева Банковая хочет «залетного ставленника»: Кличко сделал заявление

Мэр Киева Виталий Кличко уверен на 100%, что центральная власть начала кампанию по дискредитации его имиджа, с целью создать предпосылки для того, чтобы назначить руководить КГГА полностью своего человека, которого назначат в Офисе президента. Как сообщает издание "Комментарии", так градоначальник столицы прокомментировал обыски правоохранителей по делу Подольского моста и других производствах, назвав все это политическим давлением. Соответствующее видеообращение было размещено на официальной странице Виталия Кличко в Facebook.

Виталий Кличко Фото: Украинская правда

Кличко подчеркнул, что тот процесс, который запустила центральная власть, может иметь негативные последствия не только для Киева, но и в целом для страны. По словам мэра Киева, последнее время правоохранители просто останавливают работу коммунальных предприятий столицы, парализуют работу структурных подразделений.

Виталий Кличко считает, что власть добивается того, чтобы дискредитировать его имя, а также создать дополнительные проблемы самим киевлянам, помешав городу жить нормальной жизнью и развиваться. Мэр Киева считает, что на Банковой приняли решение во что бы то не стало назначить "главой КГГА залетного ставленника, а не того, кого избрали киевляне".

Также мэр отметил, делать виноватым кого-то, обвинять в преступлениях, хищениях средств можно только по решению суда. Кличко уточнил, несмотря ни на какие препятствия в Киеве продолжается строительство Подольско-Воскресенского мостового перехода.

Читайте также на портале "Комментарии" — глава социологической группы "Рейтинг" Алексей Антипович считает, что Виталию Кличко нельзя больше тянуть с решение баллотироваться на пост президента. О своем решении нужно заявлять в ближайшие дни.

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