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Главная Новости Политика внутренняя политика Вместо мэра Киева Банковая хочет «залетного ставленника»: Кличко сделал заявление
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Вместо мэра Киева Банковая хочет «залетного ставленника»: Кличко сделал заявление

Мэр Киева Виталий Кличко отреагировал на обыски правоохранителей по делу Подольского моста и других производствах, заявив о политически мотивированном давление на столичную власть

16 августа 2021, 23:16 comments1211
Автор:

Кравцев Сергей

Мэр Киева Виталий Кличко уверен на 100%, что центральная власть начала кампанию по дискредитации его имиджа, с целью создать предпосылки для того, чтобы назначить руководить КГГА полностью своего человека, которого назначат в Офисе президента. Как сообщает издание "Комментарии", так градоначальник столицы прокомментировал обыски правоохранителей по делу Подольского моста и других производствах, назвав все это политическим давлением. Соответствующее видеообращение было размещено на официальной странице Виталия Кличко в Facebook.

Вместо мэра Киева Банковая хочет «залетного ставленника»: Кличко сделал заявление

Виталий Кличко Фото: Украинская правда

Кличко подчеркнул, что тот процесс, который запустила центральная власть, может иметь негативные последствия не только для Киева, но и в целом для страны. По словам мэра Киева, последнее время правоохранители просто останавливают работу коммунальных предприятий столицы, парализуют работу структурных подразделений.

Виталий Кличко считает, что власть добивается того, чтобы дискредитировать его имя, а также создать дополнительные проблемы самим киевлянам, помешав городу жить нормальной жизнью и развиваться. Мэр Киева считает, что на Банковой приняли решение во что бы то не стало назначить "главой КГГА залетного ставленника, а не того, кого избрали киевляне".

Также мэр отметил, делать виноватым кого-то, обвинять в преступлениях, хищениях средств можно только по решению суда. Кличко уточнил, несмотря ни на какие препятствия в Киеве продолжается строительство Подольско-Воскресенского мостового перехода.

Читайте также на портале "Комментарии" — глава социологической группы "Рейтинг" Алексей Антипович считает, что Виталию Кличко нельзя больше тянуть с решение баллотироваться на пост президента. О своем решении нужно заявлять в ближайшие дни.


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Источник: https://www.facebook.com/Vitaliy.Klychko/posts/3015320738686459
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Обсуждения

Фатить брехати і красти

16 августа 2021, 23:20

Таку муйню меле ударний мер києва. дурку включає.начебто ніхто не розуміє, що у нас справу на чиновників довести до суду - це утопія. он по "Єврокару - "Україні", яке розташувалось у Куєві та нажібало сотні - тисячі людей на аферах по "продажу" автотракторної техніки, сильно дійшла справа досуду ? Еге ж, та справа ще й зі слідства не вийшла, яке триває скоро вже 5 років.

КИЕВ

16 августа 2021, 23:17

владимир, Зэленая бот ва налетела со своими убогими ысерами. "видно невооруженным глазом" это как???)))) провидец ты зэленый. "Помойкой" разве что из твоего брехливого рта воняет. Слейся обратно к своему работодателю ермаку, ущербное

владимир

16 августа 2021, 22:55

Пан Кличко у тебя кругом воровство и коррупция на любом объекте куда не глянь, видно не вооруженным взглядом, первоначальная сметная стоимость объекта одна, через месяц в 2 раза больше и пошли накрутки и так везде, особенно у коммунальщиков, цены растут с каждым днем, а город превращается в помойку. А как начали шерстить, ты и заволновался, в место того что бы помогать вычистить эту заразу, наверное у самого рыльце в пуху, боишься, что и до тебя дойдут.

виталий

16 августа 2021, 22:30

Вот такого еще президента у нас не было.Впрочем,дурь наша(украинцев)Безгранична.Все может,не дай Бог,случиться.

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