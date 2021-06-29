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Власть пытается зачистить оппозицию накануне досрочных президентских выборов, — эксперт

На подготовку к новой предвыборной гонке за кресло президента намекает повышенная медиактивность Владимира Зеленского, говорит Журавский

сегодня, 16:27
Автор:

Станислав Молчанов

Украинская власть пытается блокировать оппозиционных политиков накануне досрочных выборов. Так комментирует судебное разбирательство против лидера партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктора Медведчука доктор юридических наук, профессор, академик Национальной академии правовых наук Виталий Журавский, пишет "112.юа".

Власть пытается зачистить оппозицию накануне досрочных президентских выборов, — эксперт

Доктор юридических наук Виталий Журавский. Фото из открытых источников

"Идет зачистка оппозиции, посадили под домашний арест по надуманным обвинениям Виктора Медведчука, проводят обыски без решений суда у народных депутатов от ОПЗЖ. Публичный постоянный наезд на Порошенко и его "ЕС". СНБО преобразовано с "координирующего органа при президенте" в репрессивный и пиарный в преследовании неугодных политиков, бизнесменов. Их лишают имущества, активов и даже гражданства", — отметил Журавский.

Эксперт напоминает, что в парламенте также нынче зарегистрировали законопроект от "Слуги народа", которым хотят запретить возможность обжаловать решения СНБО в суде.

"Указом президента уволены два судьи КС. А работа его заблокирована. В парламенте на следующей неделе будут рассматриваться законы об олигархах, которые имеют возможность их до смерти напугать и отбить желание финансировать альтернативные политические проекты", — добавил доктор юридических наук.

Также Виталий Журавский утверждает, что президент использует любой, даже малейший, повод, чтобы "засветиться" в СМИ. По мнению эксперта, это лишь подтверждает, что Украине следует ожидать досрочных президентских выборов.

"Медиаактивность главы государства зашкаливает. Он чуть ли не каждый день находит различные информационные поводы, чтобы о нем говорили. Это обычно происходит только во время избирательной кампании. Регулярно используется социология — как манипуляция общественным мнением. Те цифры поддержки Зеленского, которые показывают коррумпированные социологи за счет власти, не совпадают с реалиями, однако влияют на настроения электората. Думаю, преждевременные президентские выборы не за горами", — резюмировал доктор юридических наук.

Напомним, 20 февраля президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решение СНБО назначить санкции против 8 человек. Среди них председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук и его жена Оксана Марченко. 

13 мая в Печерском суде Киева избрали меру пресечения председателю политсовета партии ОПЗЖ Виктору Медведчуку. 21 мая Киевский апелляционный суд оставил в силе круглосуточный домашний арест для нардепа. 

В ОПЗЖ, отреагировав на это, заявили, что такие действия власти — откровенная и циничная политическая расправа над оппозиционным политиком, который своей принципиальной позицией раскрывает непрофессионализм, продажность и антинародный характер власти.


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Источник: https://112ua.tv/politika/nadumannye-obvineniya-v-adres-medvedchuka-so-storony-zelenskogo-eto-zachistka-oppozicii-nakanune-dosrochnyh-prezidentskih-vyborov-doktor-yuridicheskih-nauk-582487.html
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