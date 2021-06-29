Власть пытается зачистить оппозицию накануне досрочных президентских выборов, — эксперт

Украинская власть пытается блокировать оппозиционных политиков накануне досрочных выборов. Так комментирует судебное разбирательство против лидера партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктора Медведчука доктор юридических наук, профессор, академик Национальной академии правовых наук Виталий Журавский, пишет "112.юа".



Доктор юридических наук Виталий Журавский. Фото из открытых источников

"Идет зачистка оппозиции, посадили под домашний арест по надуманным обвинениям Виктора Медведчука, проводят обыски без решений суда у народных депутатов от ОПЗЖ. Публичный постоянный наезд на Порошенко и его "ЕС". СНБО преобразовано с "координирующего органа при президенте" в репрессивный и пиарный в преследовании неугодных политиков, бизнесменов. Их лишают имущества, активов и даже гражданства", — отметил Журавский.

Эксперт напоминает, что в парламенте также нынче зарегистрировали законопроект от "Слуги народа", которым хотят запретить возможность обжаловать решения СНБО в суде.

"Указом президента уволены два судьи КС. А работа его заблокирована. В парламенте на следующей неделе будут рассматриваться законы об олигархах, которые имеют возможность их до смерти напугать и отбить желание финансировать альтернативные политические проекты", — добавил доктор юридических наук.

Также Виталий Журавский утверждает, что президент использует любой, даже малейший, повод, чтобы "засветиться" в СМИ. По мнению эксперта, это лишь подтверждает, что Украине следует ожидать досрочных президентских выборов.

"Медиаактивность главы государства зашкаливает. Он чуть ли не каждый день находит различные информационные поводы, чтобы о нем говорили. Это обычно происходит только во время избирательной кампании. Регулярно используется социология — как манипуляция общественным мнением. Те цифры поддержки Зеленского, которые показывают коррумпированные социологи за счет власти, не совпадают с реалиями, однако влияют на настроения электората. Думаю, преждевременные президентские выборы не за горами", — резюмировал доктор юридических наук.

Напомним, 20 февраля президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решение СНБО назначить санкции против 8 человек. Среди них председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук и его жена Оксана Марченко.

13 мая в Печерском суде Киева избрали меру пресечения председателю политсовета партии ОПЗЖ Виктору Медведчуку. 21 мая Киевский апелляционный суд оставил в силе круглосуточный домашний арест для нардепа.

В ОПЗЖ, отреагировав на это, заявили, что такие действия власти — откровенная и циничная политическая расправа над оппозиционным политиком, который своей принципиальной позицией раскрывает непрофессионализм, продажность и антинародный характер власти.

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