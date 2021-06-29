Власть пытается зачистить оппозицию накануне досрочных президентских выборов, — эксперт

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Станислав Молчанов
Украинская власть пытается блокировать оппозиционных политиков
накануне досрочных выборов. Так комментирует судебное разбирательство против
лидера партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктора Медведчука доктор
юридических наук, профессор, академик Национальной академии правовых наук
Виталий Журавский, пишет "112.юа".
Доктор юридических наук Виталий Журавский. Фото из открытых источников
Эксперт
напоминает, что в парламенте также нынче зарегистрировали законопроект от "Слуги
народа", которым хотят запретить возможность обжаловать решения СНБО в суде.
Также Виталий
Журавский утверждает, что президент использует любой, даже малейший, повод,
чтобы "засветиться" в СМИ. По мнению эксперта, это лишь подтверждает, что Украине
следует ожидать досрочных президентских выборов.
Напомним, 20 февраля президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решение СНБО назначить санкции против 8 человек. Среди них председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук и его жена Оксана Марченко.
13 мая в Печерском суде Киева избрали
меру пресечения председателю политсовета партии ОПЗЖ Виктору
Медведчуку. 21 мая Киевский апелляционный суд оставил в силе круглосуточный
домашний арест для нардепа.
В ОПЗЖ, отреагировав на это, заявили, что такие действия власти — откровенная и циничная политическая расправа над оппозиционным политиком, который своей принципиальной позицией раскрывает непрофессионализм, продажность и антинародный характер власти.
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