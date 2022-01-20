Власть передумала добиваться посадки Порошенко: эксперт рассказал, что произошло

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Кравцев Сергей
Суд в Киеве избрал меру пресечения экс-президенту Украины Петру Порошенко в виде личного обязательства. Скорее всего, действующая украинская власть и не собиралась добиться более жесткой меры пресечения для Порошенко, особенно в дни, когда в Киеве находились главы МИД Канады и Германии, а также госсекретарь США. Наверное, Владимир Зеленский, на данном этапе, решил ограничиться дискредитацией, усложнением пользования активами и подготовкой лучшего фундамента для санкций и домашнего ареста своему вероятному главному оппоненту на следующих президентских выборах. Как передает портал "Комментарии", такое мнение у себя в Facebook высказал политический эксперт Александр Юсупов.
Петр Порошенко. Фото: сайт партии Европейская солидарность
Он добавил, ссылаясь на свои источники, издание "Зеркало недели" сообщило о полной координации между Офисом президента с Офисом генпрокурора, ГБР и СБУ по этому делу, а также о создании совместного специального штаба, занимающегося преследованием Порошенко и Рината Ахметова.
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