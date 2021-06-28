Власть определилась с шестью первыми платными автобанами: как можно противостоять потенциальным рискам

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Ольга Чародий
Мининфраструктуры Украины намерено передать частным инвесторам шесть автомобильных дорог. Речь идет о дорогах: Харьков – Днепр – Запорожье; трассе из Борисполя в Полтаву; Херсон – Николаев; Киев — Житомир — Ровно; Ягодин – Ковель – Луцк; Днепр – Кривой Рог – Николаев. Эти участки станут платными. Предполагаемая цена – 77 грн/100 км. Как оцениваете эти планы властей? Как можно противостоять потенциальным рискам? Эксперты оценили для портала "Комментарии".
Автобан (фото из открытых источников)
Директор инжиниринговой компании "Восток" Михаил Сорокин поясняет: "Если дорога платная, то это вновь построенная дорога за средства инвестора, который планирует эту дорогу эксплуатировать. Она не должна подменять государственную дорогу — это альтернатива. Если речь идет о капитальном ремонте с последующим взиманием платы за проезд, то это схематоз". По словам Михаила Сорокина, очевидно, что асфальтовые дороги не справляются со своей задачей, особенно на фоне климатических изменений.
Эксперт по вопросам транспорта и дорожной сферы Владислав
Притоманов считает, что мы видим очередной репутационный ход, а платные дороги
пока не могут окупиться.
Даже если предположить, что дорогу отдадут идеальной после ремонта за счёт государства, то 3 авто в минуту — это тоже очень много, уверен Владислав Притоманов.
Напомним, государственное предприятие "Прозорро" (Prozorro) способно адаптировать онлайн-систему для проведения тендеров по строительным работам для Киевской объездной дороги (КОД). В Prozorro опровергли объяснения "Укравтодора" о невозможности проведения публичных тендеров, сообщают "Комментарии" со ссылкой на заявление компании.
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