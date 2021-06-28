Власть определилась с шестью первыми платными автобанами: как можно противостоять потенциальным рискам

Мининфраструктуры Украины намерено передать частным инвесторам шесть автомобильных дорог. Речь идет о дорогах: Харьков – Днепр – Запорожье; трассе из Борисполя в Полтаву; Херсон – Николаев; Киев — Житомир — Ровно; Ягодин – Ковель – Луцк; Днепр – Кривой Рог – Николаев. Эти участки станут платными. Предполагаемая цена – 77 грн/100 км. Как оцениваете эти планы властей? Как можно противостоять потенциальным рискам? Эксперты оценили для портала "Комментарии".

Автобан (фото из открытых источников)

"Страна может потерять всё, что вложила в инфраструктуру асфальтовых дорог"

Директор инжиниринговой компании "Восток" Михаил Сорокин поясняет: "Если дорога платная, то это вновь построенная дорога за средства инвестора, который планирует эту дорогу эксплуатировать. Она не должна подменять государственную дорогу — это альтернатива. Если речь идет о капитальном ремонте с последующим взиманием платы за проезд, то это схематоз". По словам Михаила Сорокина, очевидно, что асфальтовые дороги не справляются со своей задачей, особенно на фоне климатических изменений.

"Страна может потерять всё, что вложила в инфраструктуру асфальтовых дорог, за неделю аномальной жары. А если больше? Вызов времени — увеличение автоперевозок и запрос на увеличение нагрузки на ось. Это бетон. Понимая это, должна быть принята концепция строительства дорог регионального и государственного значения на основе бетонных технологий (если использовать золошлаки ТЭС и ТЭЦ то получим еще и зеленое финансирование на утилизацию и реакреацию земель). Асфальт надо запрещать, — подчеркивает Михаил Сорокин. — Он на 70% зависим от импорта битума. Логики в нем нет. Поэтому и концессионные дороги должны включать соответствующие технологические требования".





"Капитальный ремонт 2-х полосной дороги стоит примерно 30 млн гривен"

Эксперт по вопросам транспорта и дорожной сферы Владислав Притоманов считает, что мы видим очередной репутационный ход, а платные дороги пока не могут окупиться.

"Давайте считать, — предлагает эксперт. — Капитальный ремонт 2-х полосной дороги стоит примерно 30 млн гривен, исходя из закупок Укравтодора, Ещё столько же потратим на содержание и ремонт за 20 лет. Итого — за 20 лет нужно вложить в 100 км двухполосной дороги 6 миллиардов гривен. Делим на 77 грн. Получаем, что за 20 лет по этой дороге должны проехать 78 млн авто. Вроде для 20 лет не много? Посмотрим по-другому — это 7,4 автомобиля в минуту должны пользоваться этой дорогой".

Даже если предположить, что дорогу отдадут идеальной после ремонта за счёт государства, то 3 авто в минуту — это тоже очень много, уверен Владислав Притоманов.

Напомним, государственное предприятие "Прозорро" (Prozorro) способно адаптировать онлайн-систему для проведения тендеров по строительным работам для Киевской объездной дороги (КОД). В Prozorro опровергли объяснения "Укравтодора" о невозможности проведения публичных тендеров, сообщают "Комментарии" со ссылкой на заявление компании.

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