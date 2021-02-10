Власть не хочет уменьшать зарплаты топ-чиновников — Кравчук

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Вечканова Елена
Лица, занимающие высокие должности в Украине, не должны получать заоблачные зарплаты. Такое мнение в интервью изданию "Вголос" высказал первый президент Украины Леонид Кравчук.
Кравчук возмущен высокими зарплатами чиновников. Фото из открытых источников
По мнению политика, в оплате труда должна существовать пропорциональность, чтобы рядовые граждане, которые ежемесячно получают по 5000 гривен, не обвиняли в коррупции тех, чей постоянный оклад больше. Для примера Кравчук даже приводит конкретные цифры, сравнивая, в том числе, и выплаты, которые получает глава государства.
Экс-президент убежден: государство должно контролировать финансовые вопросы, тем больше уровень зарплаты. Также Леонид Кравчук добавляет, что в Европе разница между окладами обычных граждан и топ-чиновников может отличаться всего в 4-5 раз, в отличие от Украины.
Дополнительно Кравчук объясняет, что вопросы контроля уровня заработной платы должны быть отрегулированы как президентом, так и Верховной Радой и Кабинетом министров. Впрочем, возможен и другой развитие событий — чиновники просто решат этим не заниматься. Своими словами первый президент намекает на возможное воздействие на власть со стороны олигархата или любых других структур.
Отвечая на вопрос о предпосылках подобных высоких заработных плат чиновников, Кравчук предлагает окунуться в историю. По его мнению, подобная практика началась в конце 90-х годов.
Политик убежден: сегодня люди, которые приходят к власти, обязательно обогащаются на своей должности. По мнению Кравчука, получать достойную заработную плату за свои труды — это правильно, а вот набивать карманы, получая миллионы ни за что — настоящее безобразие.
Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, как Леонид Кравчук отреагировал на блокирование украинских каналов, принадлежащих Виктору Медведчуку. По мнению экс-президента, Медведчук не борется за собственные медиа, а ведет целенаправленную борьбу против украинского государства.
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