Власть не дождется, чтобы я покинул страну, – Медведчук

Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" (ОПЗЖ) Виктор Медведчук заявил, что не собирается покидать Украину и уверен в своей правоте. Об этом политик сказал сегодня перед Печерским райсудом Киева, передает "112 Украина".



Виктор Медведчук не собирается покидать Украину

"Безусловно, власть очень хотела, чтобы я покинул страну. И она рассказывала о том, что я боюсь обвинения, что эти обвинения обоснованы, законны, и поэтому Медведчук скрывается от уголовной ответственности. Они этого не дождались, они этого не дождутся, потому что я готов к борьбе. Я считаю и уверен в своей правоте, в том, что справедливость и закон должны восторжествовать. И мы будем делать все для того, чтобы добиться и продемонстрировать действия власти, направленные на политические репрессии и незаконные уголовные преследования", – заявил Медведчук.

Отметим, народный депутат от ОПЗЖ Ренат Кузьмин сообщил в своем Telegram-канале, что Печерский райсуд принял решение о продлении сроков следствия по делу главы политсовета "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктора Медведчука. Он также заявил, что Виктора Медведчука вызвали в суд за 48 минут до начала заседания, а судьи за 10 минут, без его присутствия, рассмотрели 7 томов дела.

Ранее стало известно, что первый заместитель генерального прокурора Роман Говда вовремя не подал ходатайство о продлении меры пресечения по делу Виктора Медведчука. В то же время, по словам журналиста Владимира Бойко, который ссылается на изменения в УПК Украины, принятым в связи с распространением коронавирусной болезни 13 апреля 2020 № 558-IX, установлено, что "ходатайство о продлении срока содержания под стражей подается не позднее чем за десять дней до окончания действия предыдущего постановления о содержании под стражей". То есть, ОГП не подал ходатайство ни за 10 дней, ни за 5 дней, что является нарушением закона.

Напомним, доктор юридических наук Виталий Журавский считает, что Медведчук должен выйти под личное обязательство и продолжить работать народным депутатом.

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