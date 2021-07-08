Власть не дождется, чтобы я покинул страну, – Медведчук

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Станислав Молчанов
Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" (ОПЗЖ)
Виктор Медведчук заявил, что не собирается покидать Украину и уверен в своей
правоте. Об этом политик сказал сегодня перед Печерским райсудом Киева, передает "112 Украина".
Виктор Медведчук не собирается покидать Украину
Отметим, народный депутат от ОПЗЖ Ренат Кузьмин сообщил в своем Telegram-канале, что Печерский
райсуд принял решение о продлении сроков следствия по делу главы политсовета "Оппозиционной
платформы – За жизнь" Виктора Медведчука. Он также заявил, что Виктора
Медведчука вызвали в суд за 48 минут до начала заседания, а судьи за 10 минут,
без его присутствия, рассмотрели 7 томов дела.
Ранее стало известно, что первый заместитель генерального прокурора Роман
Говда вовремя не подал ходатайство о продлении меры пресечения по делу Виктора
Медведчука. В то же время, по словам журналиста Владимира Бойко, который
ссылается на изменения в УПК Украины, принятым в связи с распространением
коронавирусной болезни 13 апреля 2020 № 558-IX, установлено, что "ходатайство о
продлении срока содержания под стражей подается не позднее чем за десять дней
до окончания действия предыдущего постановления о содержании под стражей". То
есть, ОГП не подал ходатайство ни за 10 дней, ни за 5 дней, что является
нарушением закона.
Напомним, доктор юридических наук Виталий Журавский считает, что Медведчук
должен выйти под личное обязательство и продолжить работать народным
депутатом.
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