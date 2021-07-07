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Судья может совершенно законно освободить Медведчука из-под домашнего ареста, — эксперт

Медведчук должен выйти под личное обязательство и продолжить работать народным депутатом, считает Виталий Журавский

сегодня, 17:26
Автор:

Станислав Молчанов








У следственного судьи по делу народного депутата Украины, председателя политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктора Медведчука есть все законные основания отменить политику домашний арест. По словам доктора юридических наук Виталия Журавского, это связано с пропущенными сроками подачи прокурорами в суд ходатайства о продлении меры пресечения, сообщает "Перший Незалежний.

Судья может совершенно законно освободить Медведчука из-под домашнего ареста, — эксперт

Виталий Журавский о домашнем аресте Виктора Медведчука. Фото из открытых источников

"Я хотел бы вам сказать одно — что прокуратура пропустила срок подачи ходатайства о продлении срока содержания под домашним арестом народного депутата Виктора Медведчука. Если бы от Генеральной прокуратуры были новые эпизоды, то она имела возможность это сделать в четко определенный срок, в соответствии с уголовно-процессуальным кодексом, который устанавливает, что ходатайство о продлении срока содержания под стражей подается не позднее, чем за 10 дней до окончания действия предыдущего постановления о содержании под стражей. Сегодня какое число? Седьмое. А заканчивается девятого. То есть ясно, что судья теперь имеет все законные основания освободить Медведчука из-под домашнего ареста", — сказал Виталий Журавский.

Также специалист отметил, что Медведчука следует освобождать не иначе, как под личное обязательство.

"Вовремя не внесено в суд ходатайство о продлении меры пресечения народному депутату Медведчуку. Он должен быть освобожден под личное обязательство. Он никуда же не убегал, не скрывался от следствия и имеет сейчас законные все основания исполнять обязанности народного депутата. Это право дал ему народ и никто из власти не имеет права его отбирать", — отметил Виталий Журавский.

Напомним, народный депутат от "Оппозиционной платформы — За жизнь" Ренат Кузьмин сообщал, что Печерский райсуд принял решение о продлении сроков следствия по делу Виктора Медведчука. По словам политика, самого Медведчука вызвали в суд за 48 минут до начала заседания, а судьи якобы за 10 минут, без его присутствия, рассмотрели семь томов дела.

Также "112.юа" информировал, что первый заместитель генерального прокурора Роман Говда, вероятно, преступил закон, не подав вовремя ходатайство о продлении меры пресечения по делу Медведчука.


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Источник: https://pnk.tv/ru/news/politics/sledstvennyy_sudya_teper_imeet_vse_zakonnye_osnovaniya_osvobodit_medvedchuka_iz_pod_domashnego_aresta_zhuravskiy_1009535
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