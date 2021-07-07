Судья может совершенно законно освободить Медведчука из-под домашнего ареста, — эксперт

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Станислав Молчанов
У следственного судьи по делу народного депутата Украины, председателя политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктора Медведчука есть все законные основания отменить политику домашний арест. По словам доктора юридических наук Виталия Журавского, это связано с пропущенными сроками подачи прокурорами в суд ходатайства о продлении меры пресечения, сообщает "Перший Незалежний.
Виталий Журавский о домашнем аресте Виктора Медведчука. Фото из открытых источников
Также специалист отметил, что Медведчука следует освобождать не иначе, как под личное обязательство.
Напомним, народный депутат от "Оппозиционной платформы — За жизнь" Ренат Кузьмин сообщал, что Печерский райсуд принял решение о продлении сроков следствия по делу Виктора Медведчука. По словам политика, самого Медведчука вызвали в суд за 48 минут до начала заседания, а судьи якобы за 10 минут, без его присутствия, рассмотрели семь томов дела.
Также "112.юа" информировал, что первый заместитель генерального прокурора Роман Говда, вероятно, преступил закон, не подав вовремя ходатайство о продлении меры пресечения по делу Медведчука.
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