Законопроект о конкурсах на госслужбу: необходимость или попытка протащить Витренко

Завтра, 23 февраля, должно состояться внеочередное пленарное заседание Верховной Рады, на котором нардепы планируют рассмотреть ранее ветированный президентом законопроект о конкурсах на государственную службу. "Фишка" в том, чтобы изъять из закона "нормы об ограничении исполнения полномочий заместителями министра, если должность министра вакантна". То есть, опять игра в "проталкивание" Юрия Витренко, чтобы он теперь уже как и.о. министра (раз уж не удается сделать министром через Раду) обладал министерскими полномочиями. Чем закончатся игры вокруг Витренко и кто попадет под удар при том или ином раскладе – "Комментарии" разбирались вместе с экспертами.



Верховная Рада. Фото: Украинские новости

Клановая и политическая составляющие

Политтехнолог Олег Постернак видит в ситуации с Юрием Витренко две составляющие.

"Первая – клановая. Общеизвестно, что вокруг его кандидатуры не сходится олигархический пасьянс. Картину усложняет и тот факт, что Витренко начал противостояние с главой правления НАК "Нафтогаз Украины" Андреем Коболевым и олигархом Дмитрием Фирташем, контролирующим значительное количество облгазов (которые, в свою очередь, недавно спровоцировали тарифный кризис, а он существенно ударил по рейтингу президента). Витренко воспринимается Офисом президента как антикризисный менеджер с целью предотвратить очередные витки повышения тарифов", – поясняет Олег Постернак.

Вторая составляющая, по его словам, – политическая.

"Дело в том, что Витренко номинируют не только на должность министра энергетики, но и на первого вице-премьера. А это может восприниматься как трамплин для его будущего премьерства, – отмечает политтехнолог. – В свою очередь, пост премьер-министра становится медийно-взлетной полосой для президентской игры в будущем. Желание ее заполучить превращается в главную интригу 2021 года. Для Банковой Витренко выгодный с последующим вмонтированием его на должность "тихого" премьера. Шлейф скандальных заявлений Витренко (по поводу губительного влияния субсидий на психику, а также отправки в Польшу работников комбината по добыче урановой руды), история с его прошлыми огромными премиями настолько впились в память украинцев, что говорить о серьезных политических амбициях Витренко было очень сложно. В этом отношении он чрезвычайно удобен".

Лазейка в законопроекте

Аналитик Фонда общественной дипломатии Александра Решмедилова считает, что ситуация с голосованием по законопроекту, который позволит Витренко значительно расширить полномочия даже в статусе и.о. 50 на 50.

"На прошлой неделе, когда было заседание фракций "Слуга народа" и в 3-й раз пытались протащить Витренко, Зеленский был в отъезде. И кандидатуру Витренко в зал решили не выносить – чтобы ее не провалили в третий раз. Торги ведутся до сих пор. Нашли лазейку в законопроекте. Мне не нравится подгонка определенных законодательный инициатив под конкретных личностей. Как ранее под Луценко меняли закон о генпрокуратуре. Должны быть законы, независимые от кадровых назначений", – подчеркивает аналитик.

По мнению Александры Решмедиловой, учитывая токсичность Витренко, будет принципиальная позиция ряда депутатов-ориентиров, тех, на кого могут оглядываться остальные.

"Среди таких – спикер ВР Дмитрий Разумков, который уже сказал, что не будет поддерживать кандидатуру Юрия Витренко. Глядя на него, не будут поддерживать и некоторые другие нардепы. Интересный момент и то, что в декабре, во время первого голосования по Витренко, его поддержала группа олигарха Игоря Коломойского и не поддержала группа Рината Ахметова. А в январе, когда была попытка №2, ситуация изменилась с точностью наоборот. Так что до конца не понятно, чья креатура Витренко – удобная более нашим олигархам или западному лобби", – размышляет Александра Решмедилова.

Аналитик не исключает, что могут быть рассмотрены другие варианты в ракурсе руководства Минэнерго.

"Та же Юлия Тимошенко не исключает возможности переговоров со "слугами" с ориентацией на коалицию. Тот же Алексей Кучеренко (экс-министр по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, нардеп ВО "Батькивщина", – ред.) мог бы претендовать на пост главы Минэнерго", – отмечает Александра Решмедилова.

По ее словам, была масса разговоров, что пост министра энергетики и вице-премьера рассматривается "под Витренко" как его трамплин для будущего премьерства.

"Так что на ситуацию нужно смотреть и в этом ракурсе. Не забывая, что Витренко – очень непостоянный. Ранее считали, что он – протекция Запада. Потом он стал торговаться и с внутренними игроками. Не исключаю, что это многим не нравится. И могут искать кандидатуру более сговорчивую и удобную", — отмечает Александра Решмедилова.

При этом, подчеркивает аналитик, токсичность Витренко может передаться представителям Зе-команды и в какой-то мере это уже происходит.

"Но, быть может, "слуги" решили, что оно того стоит, а задача Витренко – сбить Коболева. Или просто сосредоточить негатив на себе. Удобная кандидатура, чтобы перетянуть на себя негатив за отопительный сезон", – отмечает Александра Решмедилова.

Ранее "Комментарии" писали, что будет с ценами на газ в Украине на фоне противостояния Юрия Витренко и Андрея Коболева.

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