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Виновные за удержание Медведчука под домашним арестом более 6 месяцев – понесут ответственность, – юристы

В "ОПЗЖ" считают, что нардеп Виктор Медведчук находится под домашним арестом незаконно

сегодня, 14:45
Автор:

Станислав Молчанов
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Удержание под домашним арестом лидера "ОПЗЖ", нардепа Виктора Медведчука более 6 месяцев – это грубейшее нарушение законов Украины. Об этом говорится в совместном заявлении нардепа, судьи Конституционного суда Украины, кандидата юридических наук, профессора Василия Нимченко и нардепа, доктора юридических наук Григория Мамки. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет сайт телеканала "112 Украина".

Виновные за удержание Медведчука под домашним арестом более 6 месяцев – понесут ответственность, – юристы

Виктор Медведчук. Фото: пресс-служба ОПЗЖ

Юристы акцентируют внимание на том, что продление срока домашнего ареста Виктора Медведчука произошло в результате возбуждения политически мотивированного второго дела.

Нимченко и Мамка приводят ряд законодательных актов, которыми обосновывают, что заключение под домашний арест на срок более 6 месяцев является незаконным и не могло продолжаться дольше, чем до 13 ноября 2021 года.

"Продление круглосуточного домашнего ареста Виктору Медведчуку более шестимесячного срока противоречит предписаниям статьи 29 Конституции Украины, статей 2, 7, 8, 181 УПК Украины, правовым позициям Конституционного Суда Украины, решениям ЕСПЧ, и является проявлением произвола, ответственность для организаторов и исполнителей которого будет неотвратимой", — говорится в заявлении.

Юристы отмечают, в силу предписаний части первой и второй статьи 29 Конституции Украины, каждый человек имеет право на свободу и личную неприкосновенность. Никто не может быть арестован или содержаться под стражей иначе как по мотивированному решению суда и только на основаниях и в порядке, установленных законом. Согласно установленной практике Европейского суда по правам человека (далее – ЕСПЧ) по результатам и способам применения как содержание под стражей, так и домашний арест приравниваются к лишению свободы. Таким образом, избрание лицу меры пресечения в виде домашнего ареста должно осуществляться судом исключительно на основаниях и в порядке, установленных законом – Уголовным процессуальным кодексом Украины.

Согласно части шестой статьи 181 УПК Украины, совокупный срок содержания под домашним арестом во время досудебного расследования не может превышать шести месяцев. По истечении этого срока определение о применении меры пресечения в виде домашнего ареста прекращает свое действие, и мера пресечения считается отмененной.

Василий Нимченко и Григорий Мамка добавляют, действующее законодательство не содержит правил, по которым предельный срок содержания под домашним арестом должен исчисляться в каждом уголовном производстве отдельно, если эти производства расследуются в течение одного и того же промежутка времени. Виктор Медведчук должен был выйти из-под домашнего ареста не позднее 13 ноября 2021 года. А применение к нему данной меры пресечения после данного срока является грубейшим нарушением закона.

Юристы приводят решения ЕСПЧ, согласно которым ответственные за данные незаконные действия будут привлечены к ответственности. 

"В случае, когда национальное законодательство допустило неоднозначное или множественное толкование прав и обязанностей лиц, национальные органы обязаны применять наиболее благоприятный подход. То есть решение коллизий в законодательстве всегда толкуется в пользу гражданина… Ответственность за преодоление недостатков законодательства, правовых коллизий, пробелов, интерпретационных сомнений лежит, в том числе, и на судебных органах, применяющих и толкующих законы", — приводят доводы ЕСПЧ Нимченко и Мамка.

Читайте также на портале "Комментарии" – нардеп заявил, что тоже попал в один список с Медведчуком и Порошенко.



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Источник: https://112ua.tv/politika/uderzhanie-viktora-medvedchuka-pod-domashnim-arestom-bolee-shesti-mesyacev--eto-grubeyshee-narushenie-zakonov-ukrainy-vinovnye-budut-nesti-otvetstvennost-yuristy-602522.html
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