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Виктор Медведчук: тарифная политика власти привела к катастрофе

Задолженность населения за жилищно-коммунальные услуги в Украине составляет 81,4 млрд грн

сегодня, 14:52
Автор:

Станислав Молчанов
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Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь", народный депутат Украины Виктор Медведчук раскритиковал тарифную политику властей. По его словам, задолженность населения побила исторический антирекорд. Об этом он написал в своем Телеграм-канале.

Виктор Медведчук: тарифная политика власти привела к катастрофе

Виктор Медведчук (фото из открытых источников)

 Политик подчеркнул, что задолженность населения Украины стремительно растет и привел последнюю статистику.

"Задолженность населения за жилищно-коммунальные услуги в Украине по состоянию на 31 декабря 2021 года установила исторический антирекорд в 81,4 млрд грн. Стоит отметить, что 81,4 млрд грн долга — это прямой результат пагубной тарифной политики власти. Как и тот факт, что в течение месяца долги за коммуналку увеличились на 8,7 млрд грн, а уровень платежей составляет 71,1%",- заявил политик.

Виктор Медведчук убежден, что такая задолженность является следствием непутевой и провальной тарифной политики власти.

"Обещанное двукратное понижение тарифов от Зеленского -  это когда начисления за коммуналку по стране в декабре-19 составляли 16,8 млрд грн, а в декабре-21 — уже 30,3 млрд грн. Таков закономерный итог проводимой некомпетентной властью тарифной политики в стране", -подытожил нардеп.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Медведчук объяснил, почему внутренняя стоимость газа в Украине – это преступление. В Украине внутренняя стоимость газа отвечает стоимости на спотовых рынках Европы, что является следствием преступной политики действующей власти по отношению к населению. Ранее Виктор Медведчук заявил, что Украина должна стать мостом между Россией и Западом, между Западом и странами Азиатско-Тихоокеанского региона, а не уничтожать свою экономику, подписав соглашение о зоне свободной торговли с Евросоюзом.

 


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Источник: https://t.me/MedvedchukVV/139
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