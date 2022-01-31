Медведчук объяснил, почему внутренняя стоимость газа в Украине – это преступление

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Станислав Молчанов
В Украине внутренняя стоимость газа отвечает стоимости на спотовых рынках Европы, что является следствием преступной политики действующей власти по отношению к населению. Как передает портал "Комментарии", об этом заявил лидер "ОПЗЖ", нардеп Виктор Медведчук, пишет сайт телеканала "112 Украина".
Виктор Медведчук. Фото: сайт телеканала 112 Украина
Ранее Виктор Медведчук заявил, что Украина должна стать мостом между Россией и Западом, между Западом и странами Азиатско-Тихоокеанского региона, а не уничтожать свою экономику, подписав соглашение о зоне свободной торговли с Евросоюзом. Географическое расположение Украины может способствовать тому, что она укрепит свою экономику, а также наладит отношения и с Западом, и с Россией.
Читайте также на портале "Комментарии" — Виктор Медведчук рассказал, что его лично мотивирует ответственность перед избирателями продолжать борьбу в Украине, не сворачивать общественно-политическую деятельность, а продолжать отстаивать интересы украинцев.
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