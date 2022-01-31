Медведчук объяснил, почему внутренняя стоимость газа в Украине – это преступление

В Украине внутренняя стоимость газа отвечает стоимости на спотовых рынках Европы, что является следствием преступной политики действующей власти по отношению к населению. Как передает портал "Комментарии", об этом заявил лидер "ОПЗЖ", нардеп Виктор Медведчук, пишет сайт телеканала "112 Украина".

Виктор Медведчук. Фото: сайт телеканала 112 Украина

"Сейчас мы столкнулись с ситуацией, когда внутренняя стоимость газа в Украине отвечает стоимости газа на спотовых рынках Европы. Так это же преступление против собственного народа и страны. Мы же газ напрямую "получаем" из России – мы его забираем, потому что его получает европейский потребитель, и платим туда – по этим ценам. Зачем же это делать? Один утверждал, что мы соскочили с российской газовой иглы, второй говорит, что "нет, из России нет". А чего нет? Я же привел цифры: экспорт из Украины в РФ вырос на 24%, импорт из России в Украину на 31%. Так в чем дело?", — отметил Виктор Медведчук.

Ранее Виктор Медведчук заявил, что Украина должна стать мостом между Россией и Западом, между Западом и странами Азиатско-Тихоокеанского региона, а не уничтожать свою экономику, подписав соглашение о зоне свободной торговли с Евросоюзом. Географическое расположение Украины может способствовать тому, что она укрепит свою экономику, а также наладит отношения и с Западом, и с Россией.

Читайте также на портале "Комментарии" — Виктор Медведчук рассказал, что его лично мотивирует ответственность перед избирателями продолжать борьбу в Украине, не сворачивать общественно-политическую деятельность, а продолжать отстаивать интересы украинцев.





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