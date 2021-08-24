Виктор Медведчук: какой может быть Украина

Статья Владимира Путина "Об историческом единстве русских и украинцев" запустила глубинные процессы в украинском обществе и политической среде. Виктор Медведчук убежден, что за все время межгосударственных российско-украинских отношений никогда не было такой четкой официальной мысли о судьбе двух народов и перспективах двух государств. Об этом политик написал на официальном сайте ОПЗЖ.

Виктор Медведчук (фото из открытых источников)

Виктор Медведчук считает, что позиция Путина гораздо объемнее такого примитивного понимания отношений между странами.

"В целом статья и последующие высказывания Путина о том, что должны быть и Россия, и Украина, но очень важные нюансы, которые необходимо анализировать украинским политикам. Путин сегодня не только не отрицает украинскую государственность, но и право Украины становиться "анти-Россией" . Но тогда он ставит вопрос о статусе территорий, которые, несмотря на свое историческое формирование, быть "анти-Россией" никак не желают. Ведь Украина активно выталкивает миллионы русскоязычного населения из правового поля, а к Донбассу формируется отношение как к мятежной колонии. Если Европа не реагирует на притеснения оппозиции и русскоязычного населения, то Путин поймает их на лукавстве и двойных стандартах. Если Европа начинает реагировать на украинский произвол, то Путин становится гарантом демократии в Восточной Европе ", — говорится в статье политика.

Украинский ответ.

Виктор Медведчук заявляет, что в украинский ответ на позицию Путина тоже не однозначен.

"Самый правильный ответ власти — заверить украинских граждан, их страна с ними, что их ждут, что их права будут защищены, о них заботятся. Но власть, прежде всего в лице Президента Зеленского, делает нечто противоположное, что огромное количество украинских граждан оценили, как безумие. Главное суждение нынешнего Президента в отношении русскоязычного населения — ты здесь гость или нет? Многие люди усмотрели в этом ту риторику, когда в Германии в 30-х годах прошлого века называли немецких евреев гостями. Путин говорит об одном народе, объединяя российский и украинский народ, а Зеленский предлагает российским и русскоязычным или ассимилироваться, или эмигрировать в Россию. Зеленский высокомерно заявляет, что Донбасс без Украины не будет развиваться. Но будет ли он развиваться с Украиной? Украина является единственной страной постсоветского пространства, которая за 30 лет независимости так и не вышла на экономический уровень конца 1980-х и начала 1990-х годов. Сегодня это самая бедная страна в Европе, но Зеленского это нисколько не смущает. Сегодня Украина проигрывает России прежде всего экономически. И проигрыш этот — прямая ответственность Зеленского как Президента Украины. Поэтому разговоры Зеленского о развитии страны не стоят ничего. Нищую страну просто развалить и продать за долги кредиторам. И ни одна патриотическая риторика не поможет ", — написал Виктор Медведчук.

Противостоять деградации

Оппозиционный политик убежден, что Зеленский, Порошенко и другие благословляют потерю граждан и потерю территориальной целостности Украины. Он также заявляет, что не соглашается с Путиным и настойчиво хочет вернуть Донбасс Украине, а Украину на Донбасс.

"Почему же русскоязычные Зеленский и Порошенко вдруг стали ярыми националистами и наперегонки упражняются в том, чтобы отобрать права и свободы у русскоязычного населения и поссориться со всеми соседями (члены обожаемого ЕС не является исключением)? Дело совсем не в русском языке (притесняют и венгров, и румын, и поляков), а в системе управления. Украинцы внушают, что они были цивилизованными европейцами, просто забыли это, россияне заставили их это забыть. Надо понимать, что на примитивном уровне управления мы теряем страну. Мы уже потеряли огромный промышленный и научный потенциал, теряем населения и территории. И процесс этот продолжается. Население лишают прав и свободы, а власть несет все меньше ответственности за содеянное. Поэтому в Украине единственный путь к возрождению, и заключается он в обратном завоевании прав и свобод граждан. Постмайданная власть только то и делала, что забирала свободы и права граждан, залезала к ним в карман, выталкивала землю из-под ног ", — считает оппозиционный полити к.

Спасти страну

По его словам идеология и методы управления Порошенко и Зеленского ведут Украину к потере суверенитета, выталкиванию в политическую резервацию.

"Первое, что нужно сделать в преобразовании страны, это понять, что за страна нам досталась, которые люди здесь живут и как власть, государство может сделать их жизнь лучше. Украина исторически сложилась из множества частей, которые ранее входили в состав других государств, а потому сжатия от многонационального государства к одному этносу или племени — это деградация. Тем более для страны, которая находится в центре Европы, где говорят на разных языках, ходят в разные церкви, уважают разных героев, выстраивать идентичность, которая близка только части населения, является стратегической ошибкой, которая ведет к разрушению страны. Слепить страну по чужим лекалам — еще большая глупость, ведь тогда мы делаем страну не своим гражданам, а внешним силам. А вот если у власти останется эта же политическая команда, то она добьет Украину и без всякого федерализма. Мой аргумент такой — федеративным государством сложнее управлять, поэтому федеральное государство не потерпит во главе жадных и непрофессиональных правителей. Мы должны призвать к власти не популистов, а серьезных специалистов по государственному строительству и настоящих патриотов своей страны ", — подчеркнул политик.

Напомним, что издание "Комментарии" сообщало о том, что идеология "анти-России" разрушает украинское государство.







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