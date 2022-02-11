Виктор Медведчук: действия украинской власти могут привести к катастрофе

Народный депутат Украины, глава политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук во время своего выступления на международной конференции в рамках парламентского измерения "нормандского формата" "Конфликт в Украине: выход из тупика", заявил, что действия украинской власти могут привести к катастрофе. Об этом он написал на сайте 112 канала.

Виктор Медведчук (фото из открытых источников)

Виктор Медведчук на встрече, состоявшейся с участием представителей парламентов Украины, Германии, Франции и России, подчеркнул, что их политическая сила всегда критиковала власть, что на словах провозглашала одно, а делала совсем другое.

"Уже на полях этой встречи и особенно на следующий день, по возвращении, власти фактически отказались от договоренностей, достигнутых с главами России, Франции, Германии, от подписанного коммюнике. Это действительно реально произошло именно тогда, и после этого власть завела реализацию минских соглашений в тупик переговорного процесса. И этот переговорный процесс, и его неэффективность и безрезультативность характерны для настоящего", — убежден политик.

Виктор Медведчук заявил, что действия украинской власти вызывают у их политической силы не просто беспокойство, ведь власти пытаются всячески избежать выполнения минских соглашений. Также он отреагировал на последнюю встречу советников глав государств "нормандского формата" в Берлине.

"И я хочу сказать, что поведение украинских властей вызывает не просто беспокойство, а вызывает у нас, у нашей партии "Оппозиционная платформа — За жизнь", резкое неприятие того, что власть пытается всячески избежать исполнения минских соглашений, избежать тех решений, которые были приняты в "нормандском формате", фактически ознаменовавшим непосредственный путь, который может привести к мирному урегулированию.Последняя встреча советников глав государств "нормандского формата" ознаменовала лишь одно: нет общего пути решения, поскольку этот путь деэскалации не видят советники глав государства. И в заявлениях сторон мы ясно видим, что Украина отказалась обсуждать вопросы политической части минских соглашений, а это, поверьте мне, человеку, который знает эту проблему, который не просто изучал, а практически реализовывал, пыталась реализовать мирные инициативы. Это основа Минских соглашений, утвержденных "нормандским форматом" и резолюцией Совета безопасности ООН, это законы о выборах, которые необходимо было принять, закон об особом статусе Донбасса, закон об амнистии и изменениях в Конституцию. Так вот, на вчерашней встрече, которая закончилась ночью в Берлине, этот вопрос даже не был принят в повестку дня для обсуждения",- говорит народный депутат Украины.

Виктор Медведчук отметил, что действия властей могут повлечь за собой катастрофу в Украине. Политик также призвал своих коллег поддержать политику в Украине, направленную на реализацию минских соглашений, что является фундаментом мирного урегулирования на Донбассе, возвращение Донбасса в Украину.

"Это все может вызвать катастрофу в Украине и потерю украинской государственности. Почему наша встреча важна? Почему важны усилия представителей парламентов четырех стран, которые основали и продолжают работать в вопросах мирного урегулирования в рамках "нормандского формата"? Да потому, что если взять минские соглашения, о неукоснительном соблюдении которых и выполнении которых подписались в Парижском коммюнике главы всех государств, то 80% этих решений должны приниматься Верховной Радой, парламентом Украины 80%! А если мы говорим о почве этих соглашений, то это 100% компетенция парламента. Поэтому, по инициативе нашей партии в парламенте и было создано такое внефракционное объединение. Потому что мы понимаем, что нам нужна ваша помощь. Нам нужна помощь парламентариев России, Франции, Германии, чтобы мы смогли реализовать политику, направленную на реализацию минских соглашений, чтобы мы смогли принять те законы, которые являются фактически фундаментом мирного урегулирования на Донбассе, возвращение Донбасса в Украину, страны — на Донбасс",- заявил украинский политик.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что тарифная политика властей привела к катастрофе .

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