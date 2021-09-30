Виктор Бобыренко рассказал к чему готовится Офис президента, продвигая отставку Разумкова

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Кравцев Сергей
Решение начать сбор подписей за отставку Дмитрия Разумкова с поста главы Верховной Рады может исходить лично от президента Зеленского. Как информирует издание "Комментарии", такое мнение на своей странице в Facebook высказал политолог Виктор Бобыренко.
Дмитрий Разумков Фото: Украинская правда
Он отмечает, Дмитрий Разумков в Фейсбук сам сообщил, что Давид Арахамия пришел к нему за подписными листами об отзыве его с должности Председателя Верховной Рады Украины. Разумков тут же заявил, что медлить с процессом не будет и "слуги" получат подписные листы.
Виктор Бобиренко добавляет, в окружении Зеленского занимаются консолидацией команды перед большой войной. Поэтому нужен свой в доску спикер парламента. Поэтому будут менять министров на 100% своих. Как говорили в армии: "сколачивания частей". Поэтому и собирают "слуг народа" в Трускавце, чтобы все дружно расписывались за отставку Разумкова, а с "фрондерами" будет тут же проведена профилактическая работа.
Читайте также на портале "Комментарии" — спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков сообщил о том, что в "Слуге народа" готовят его отставку.
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