Виктор Бобыренко рассказал к чему готовится Офис президента, продвигая отставку Разумкова

Решение начать сбор подписей за отставку Дмитрия Разумкова с поста главы Верховной Рады может исходить лично от президента Зеленского. Как информирует издание "Комментарии", такое мнение на своей странице в Facebook высказал политолог Виктор Бобыренко.

Дмитрий Разумков Фото: Украинская правда

Он отмечает, Дмитрий Разумков в Фейсбук сам сообщил, что Давид Арахамия пришел к нему за подписными листами об отзыве его с должности Председателя Верховной Рады Украины. Разумков тут же заявил, что медлить с процессом не будет и "слуги" получат подписные листы.

"Сбивать Разумкова сейчас по логике – дурастика. На него ориентировано несколько депутатов. Он имеет определенный вес в обществе. Он корректно ведет заседания. Никакой логики, а значит это – либо просто Величайший показывает свое царское недовольство. Потому что никто в команде не имеет права иметь собственную позицию. Здесь как в том фильме: "Как челобитную царю подаешь?". А Разумков на публике "ку" царю не делает. Или другое", – отметил политолог.

Виктор Бобиренко добавляет, в окружении Зеленского занимаются консолидацией команды перед большой войной. Поэтому нужен свой в доску спикер парламента. Поэтому будут менять министров на 100% своих. Как говорили в армии: "сколачивания частей". Поэтому и собирают "слуг народа" в Трускавце, чтобы все дружно расписывались за отставку Разумкова, а с "фрондерами" будет тут же проведена профилактическая работа.

"Значит мы скоро увидим их в боевой раскраске. И это будут или досрочные выборы. Президентские (по примеру Саакашвили в Грузии), а затем парламентские. Или будут готовиться к какому-то беспределу. Например, аннексии каналов Порошенко. Или его аресту. И ожидаемым протестам. Здесь и локдаун им в помощь. Ну, и боеготовность", – отметил Бобыренко.

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