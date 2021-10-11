Ветеран АТО: странно получается – вопросы у Зеленского к Медведчуку, но титушек направляют к дому Порошенко

На этих выходных Петр Порошенко снова оказался в центре внимания. Правильнее сказать, что не сам он, а его дом в поселке Козин под Киевом. На территорию усадьбы пятого президента пытались прорваться молодые люди, которые называют себя представителями молодёжного движения ветеранов. У Порошенко парней в спортивном назвали "титушками", которых проплатила Банковая. Как передает издание "Комментарии", ветеран АТО, писатель Алексей Петров отмечает у себя в Facebook, после этого инцидента у многих, наверное, возникает вопрос, "Если у Зеленского серьезные вопросы к Медведчуку, то, почему "титушню" не отправляют к нему под дом"?

Штурм дома Порошенко. Фото из открытых источников

Петров отмечает, на самом деле на этот вопрос два ответа, и оба они простые. Первый – для Зеленского, Медведчук – не враг. Проверочное слово – совсем. Два года каденции Зеленского, Медведчук активно увеличивал свое финансовое состояние и Банковую это вполне устраивало. И уже, когда нужно было хоть как-то спасать собственный рейтинг, Медведчука за подозрение в государственной измене отправили в собственный особняк. Алексей Петров считает, что для Владимира Зеленского враг, это Порошенко, который не сдался и не прогнулся под новую власть, продолжил и дальше вести активную политическую деятельность.

"Отправлять титушню под дом Медведчука, невыгодно априори. Просто там с ними панькаться никто не будет. Питомцы Кивы вобьют их в асфальт без единого слова, и после газеткой прикроют. Кто же потом захочет постоять под домом за 50 гривен/час?", – резюмировал Алексей Петров.

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