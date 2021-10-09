В ГПУ и СБУ намекнули, что снова возьмутся за Порошенко

Вместо того, чтобы расследовать выдачу государственного кредита "Укрэксимбанка" гражданину, который подозревается в финансировании террористов "ДНР", именно из-за вопроса об этом кредите и набросился на журналистов глава банка, Генпрокурор Венедиктова и глава СБУ Баканов объявили о расследовании возможной причастности к финансированию терроризма пятого президента Петра Порошенко. Как передает издание "Комментарии", об этом у себя в Facebook пишет политический эксперт Сергей Таран.

Иван Баканов и Ирина Венедиктова Фото из открытых источников

Политолог отмечает, самое интересное, что вместо того, чтобы расследовать сделки по отмыванию структурами "95 квартала" и Игоря Коломойского денег "ПриватБанка" (именно об этом расследование Pandora Papers сейчас больше говорят заграницей) те же правоохранители объявили о расследовании возможной причастности к этому самому "финансирование терроризма" личного врага Коломойского Валерии Гонтаревой. Бывшая глава Нацбанка стала персональным врагом Игоря Коломойского и тот об этом несколько раз публично говорил.



"Правоохранители уже не скрывают, что являются обычными аниматорами в погонах на подтанцовке "Квартала". Но это совсем не смешно. Потому что, когда во время войны СБУ и прокуратура занимаются пропагандистскими спектаклями – это становится настоящей угрозой для национальной безопасности Украины", – отметил Сергей Таран.

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